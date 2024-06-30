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總價2億元重機齊聚吸睛 200車友遊彰化買織襪、吃芭樂

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
今天有近二百輛重機齊聚暢遊彰化縣社頭鄉樂活襪之鄉博物館、手套博物館、王功漁港等景點，各式重機齊聚價值約二億元，非常吸睛。記者林宛諭／攝影
今天有近二百輛重機齊聚暢遊彰化縣社頭鄉樂活襪之鄉博物館、手套博物館、王功漁港等景點，各式重機齊聚價值約二億元，非常吸睛。記者林宛諭／攝影

桃園敏傑重機車友隊今天近200輛重機齊聚，暢遊彰化縣社頭鄉樂活襪之鄉博物館、手套博物館、王功漁港等景點，各式重機齊聚價值約2億元，非常吸睛。車友王添培說，騎著重機更能深入台灣各個美麗角落，重機隊近年來也騎到偏鄉關懷弱勢，大家旅遊又送暖，心靈很滿足。

彰化有美麗的山海平原景色，八卦山沿線近年來也成為重機車友喜歡旅行的路線，而社頭鄉銜接台76線快速道路與台61線西濱快速道路，更成為重機車友必經中途休息站，今天敏傑重機車友隊到彰化一日遊，重機一字排開很壯觀，許多重機都是100、200萬元起跳，彰化縣副縣長林田富與社頭鄉長蕭浚二也到場，並介紹彰化特產織襪和芭樂。

車友王添培說，很多人喜歡出國玩，但其實騎重機暢遊台灣不輸國外旅遊，像今天他們到社頭的樂活織襪廠，很驚豔台灣製襪子可以有這麼多機能性。而他們車隊每次都有百輛以上重機，騎重機更能深入的在台灣各角落玩，騎重機並非只能橫衝直闖，也可以慢速的騎，享受吹吹風的樂活之旅。

重機車友中還有夫妻檔羅雅筠、李志恩，他們說，車隊會安排春夏秋冬一日遊，兩人常一起出遊，羅雅筠說，被老公載，會讓她回憶起小時候被爸爸騎著野狼機車載的回憶，讓她後來也愛上重機之旅。

國小老師林聖欽說，以前有養家的經濟壓力，養不起重機，但五十歲生日時，老婆竟買了一台重機送他，讓他開啟重機之旅，但老婆不喜歡搭重機，他們常會約好一個點，老婆搭公共交通工具和騎重機的他會合，再一起定點旅遊，這樣的旅遊模式也是他們的生活樂趣。

林田富說，暑假旅遊旺季到來，彰化縣政府舉辦的鹿港「小鎮光影藝術節」活動璀璨燈海一路亮到8月4日，接著6月29日至7月28日每周有「彰濱海FUN一夏 慶安水樂園」活動，7月13、14日有「王功漁火節」活動，還有7月1日起至2025年1月5日「彰化GO購」抽獎活動，憑彰化旅遊消費滿500元以上的發票或收據，即可上網登錄參加抽獎，獎品價值總額達2300萬元以上，歡迎大家暢遊化、抽大獎。

樂活襪之鄉博物館董事長劉信佑表示，為發展重機觀光旅遊，樂活襪之鄉博物館將建立彰化縣第一個免費重機車友休息借問站，提供車友中途休息服務，而他們也開發了抗菌和透氣性佳的重機襪，重機族穿得更舒適。

今天有近二百輛重機齊聚暢遊彰化縣社頭鄉樂活襪之鄉博物館、手套博物館、王功漁港等景點，各式重機齊聚價值約二億元，非常吸睛。記者林宛諭／攝影
今天有近二百輛重機齊聚暢遊彰化縣社頭鄉樂活襪之鄉博物館、手套博物館、王功漁港等景點，各式重機齊聚價值約二億元，非常吸睛。記者林宛諭／攝影
樂活襪之鄉博物館還開發了抗菌和透氣性佳的重機襪，讓重機族穿得更舒適。記者林宛諭／攝影
樂活襪之鄉博物館還開發了抗菌和透氣性佳的重機襪，讓重機族穿得更舒適。記者林宛諭／攝影
車友王添培說，很多人喜歡出國玩，但其實騎重機暢遊台灣不輸國外旅遊。記者林宛諭／攝影
車友王添培說，很多人喜歡出國玩，但其實騎重機暢遊台灣不輸國外旅遊。記者林宛諭／攝影
國小老師林聖欽說，以前有養家的經濟壓力，養不起重機，但五十歲生日時，老婆竟買了一台重機送他，讓他開啟重機之旅。記者林宛諭／攝影
國小老師林聖欽說，以前有養家的經濟壓力，養不起重機，但五十歲生日時，老婆竟買了一台重機送他，讓他開啟重機之旅。記者林宛諭／攝影

重機

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