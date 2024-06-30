台中市警局獲全國唯一「家暴防治績優團隊」盧秀燕給讚

衛福部推動「家庭暴力安全防護網計畫」，去年實際考核各縣市推動執行成效，考核結果在近日揭曉，台中市警局獲得全國唯一「績優警政團隊」，市警局長李文章近日市政會議時，將獎項獻給市長盧秀燕，共享團隊榮耀。

台中市警局表示，台中市幅員遼闊計有29個行政區、人口數285萬餘、包含15個警分局及2306個警勤區，轄境橫跨山海屯城，為防治家暴及保護被害人權益，秉持市長盧秀燕交付、持續要求員警落實家暴防治作為。

市警局指出，為提升行政效能，主動協調跨機關建立多項創新與精進作為，獲得其他縣市參採學習的榜樣，舉例來說，為避免保護令核發至郵寄送達當事人期間所形成的空窗期，協請台中地院核發保護令當日立即傳真警察局，指派員警立即執行及告誡加害人遵守裁定內容。

若裁定加害人應遠離未成年子女就讀學校，也會派員前往該校當面告知學務處主任或承辦人，以提醒學校注意防範；另為維護偏鄉地區家暴被害人的權益，特別規畫在和平分局梨山所、雙崎所設置「視訊」設備，並與台中地院遠端連線辦理保護令「視訊」應訊事宜，以提高被害人聲請意願及法院審理進度。

若加害人在監所服刑，也與台中監獄協調同意由員警入監執行保護令，以防制出監後再犯等等，有效達成團隊合作共識，精進執法預防效能。

台中市警局統計，員警協助親密關係被害人危險評估由2021年5732件上升至2023年9450件（+65%），評估比率為全國最高。聲請保護令由2021年2717件上升至2023年3195件（+18%），排名全國第2（僅次於人口數最多的新北市）。

受理家暴案件通報轉介由2021年1萬4315件上升至2023年1萬6908件（+18%），移送家暴刑案由2021年1140件上升至2023年1453件（+27%），拘提逮捕家暴現行犯由2021年177件上升至2023年224件（+27%），家庭暴力宣導由2021年893場次上升至20223年1663場次（+86%），數據展現對被害人保護、加害人執法的預防及偵查能量。