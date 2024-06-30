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台中「藍興堡」300周年今創協會 袁鶴齡任首屆理事長

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中屯區慶祝藍興堡300周年，在地青年創協會聚焦服務與創生願景。圖／藍興堡協會提供
台中屯區慶祝藍興堡300周年，在地青年創協會聚焦服務與創生願景。圖／藍興堡協會提供

中華民國藍興堡聯合發展協會今日在台中大里慶祝「藍興堡」墾號成立300周年，超過百名地方人士、民眾加入會員，協會聚焦世代傳承、地方服務與社會公益等項目，中興大學不少師生加入，推動文史復興與地方創生。

「藍興堡」協會第一次理監事會暨會員大會今成立，現場會員投票選舉出包括青年企業家、文史工作者及中興大學學生在內的15名理事及5名監事，並選出中興大學國家政策及公共事務研究所資深教授袁鶴齡擔任理事長。

大會並討論提案2024年度、2025年度工作計畫，預計每月一次主題活動，三個月一次大活動，其中文史教育主題包含財經教育講座、職涯教育講座、地方創生教育活動、大里及太平在地走讀活動、親子活動等，以及與地方公所、里長合作辦理急難救助社會服務和法律諮詢服務，以深耕地方、回饋鄉里。

「藍興堡」是清代傳承下來的屯區古地名，是清朝派遣福建水師提督藍道珍來台討剿朱一貴事件後成立，設立於清雍正二年（1724），是台灣中部自清領至日據初期的一個行政區，範圍包括今台中市的太平區及大里區全部、烏日區東北部、中區、東區、南區全部及西區東部，至今已走過300個年頭，這片文化底蘊豐厚的土地與悠悠歲月，見證無數時代變遷與人文故事。

「墾號」是清朝漢人或移民向地方官府申請許可，接受官府通知領取合法墾照，開墾許可證。

與會人士包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、副市長鄭照新等人到場致意。

中興大學 文史工作者

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