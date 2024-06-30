彰化市台化前中山路原減縮車道回復 又設人行步道

彰化市「台化街雨水下水道」一期工程去年8月動工，中山路因此少了一個車道，在交通尖峰時段常造成塞車，工程最近即將完工，車道也已回復，加上臨台化的側溝加蓋，建設美觀的人行步道，令地方稱道。

彰化市中庄里長蘇源順說，台化街地勢低漥，每逢豪雨，常因東西二圳氾濫，以及羅漢坑野溪洪水傾瀉而下，造成道路側溝無法順利排水，讓居民苦不堪言，期待透過台化街雨水下水道工程一、二期工程，得到改善。

市公所指出，台化街雨水下水道全長約822.5公尺，起點在竹和路的台化耐隆廠，終點在中山路3段227巷口超商旁，因計畫規模與所需經費龐大，分兩期計畫，第一期工程由內政部國土署先編列5600萬元補助辦理，從中山路3段台化廠區前的下游段箱涵，以及穿越中山路延伸到台化街的管涵，總長度406.5公尺。

台化街雨水下水道一期工程獲台化彰化廠支持，去年8月間動工，目前已接近完工。由於原有臨台化圍牆的側溝加蓋，廠區四周原種植榕樹綠籬也獲保留，原被車輛占用的空間，並鋪上美觀的人行步道。

台化街雨水下水道一期工程施工，考量施工方便與安全，中山路減少一個車道，在交通尖峰時，常造成塞車，隨著工程完工，車道也已回復，今天並重新畫設標線，交通也順暢許多。