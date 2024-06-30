6月尾巴「將軍發紅荔」 摘星山莊百年老欉荔枝大放送

台中市定古蹟「摘星山莊」今年1月27日起休館修繕保養，園區3棵百年荔枝樹，今年因氣溫變化大荔枝減產，3棵荔枝樹僅1棵產出，園區業者今天與社區里民一起採「摘星荔枝」，老欉特有的甜美多汁，讓眾人讚不絕口。

「摘星山莊」為了讓古蹟建築調養生息，安排古蹟修繕計劃，為期1年的保養工程，僅每周日接受預約導覽解說。

「摘星山莊」除了古蹟建築具可看性，園區內種植3棵百年荔枝樹，屬「桂味」和「黑葉仔」品種，往年6月辦「荔枝節」活動，「將軍發紅荔」吸引大批遊客搶摘荔枝，成為摘星山莊的特色節慶。