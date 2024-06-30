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6月尾巴「將軍發紅荔」 摘星山莊百年老欉荔枝大放送
台中市定古蹟「摘星山莊」今年1月27日起休館修繕保養，園區3棵百年荔枝樹，今年因氣溫變化大荔枝減產，3棵荔枝樹僅1棵產出，園區業者今天與社區里民一起採「摘星荔枝」，老欉特有的甜美多汁，讓眾人讚不絕口。
「摘星山莊」為了讓古蹟建築調養生息，安排古蹟修繕計劃，為期1年的保養工程，僅每周日接受預約導覽解說。
「摘星山莊」除了古蹟建築具可看性，園區內種植3棵百年荔枝樹，屬「桂味」和「黑葉仔」品種，往年6月辦「荔枝節」活動，「將軍發紅荔」吸引大批遊客搶摘荔枝，成為摘星山莊的特色節慶。
不少民眾詢問今年可不可以採「摘星荔枝」，負責摘星山莊的人文國際公司選今天，開放社區里民一起來採荔枝。今年荔枝減產，摘星山莊的3棵百年荔枝樹，也只有1棵長出豐盛的荔枝，汁多味美，讓民眾吃得開心。
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