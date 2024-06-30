台中高鐵購物商場動土 預計115年第4季開幕

台中高鐵特區將興建購物商場「D-ONE第一大天地」，台中市長盧秀燕今天在動土典禮中表示，將與中央攜手妥善處理周邊交通議題，感謝投資台中，打造亞洲商業新地標。

位於台中高鐵特區的購物商場「D-ONE第一大天地」今天舉行動土典禮，總投資金額逾260億元，開發基地面積超過15公頃，將興建全國最大購物商場、百老匯等級影城、五星級酒店及A級商辦大樓等，預計民國115年第4季開幕。

盧秀燕致詞指出，這項開發案前景可期，但同時也會帶來周邊交通議題，她承諾市府各局處一定會跟交通部鐵道局、第一大國際開發公司攜手妥善處理。

盧秀燕認為，可從高鐵站2樓規劃通道至商場，讓民眾前往更便利；此外，也請立委協助向中央爭取，期盼比照后里麗寶樂園，由國道拉1條交流道下來，紓緩平面道路車潮，讓這個投資案盡善盡美，為地方帶來正面經濟效益，打造亞洲商業新地標。

第一大國際開發公司董事長原島榮一指出，過去1年多來，邀集眾多國內外規劃設計團隊，一起為此項目規劃準備，傾全力打造國際級新型態百貨購物中心。未來預估可創造單一店鋪年度350億元營收，約1萬8000個就業機會，繁榮經濟並帶動地方的發展。115年底完工開業是公司的使命，將全力以赴。

台中市經發局說明，第一大國際開發公司投資交通部鐵道局「高速鐵路台中車站地區新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」，110年簽約後投入260億元打造「D-ONE第一大天地」，集結五星酒店、A級商辦大樓、國際會議中心、電競IP動漫主題館、百老匯等級影城等。

經發局表示，開發案位於台中高鐵站旁，三鐵（高鐵、台鐵、捷運）共構出入口，旅客站在高鐵2樓月台即可俯視整體壯觀基地，周邊又有國道1號、國道3號、74號快速道路，完工後將連結周邊商圈與核心生活圈，串聯形成龐大軌道經濟共同體。