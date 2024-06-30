台中地下道存廢？ 建設局：地方有共識可爭取補助拆除

台中市現有12座人行地下道，市議員陳俞融接獲民眾陳情，指地下道維護不善，導致長輩跌倒受傷。陳俞融指出，人行地下道現存多項缺失，要求市府盡速改善。

建設局指出，持續盤點使用率較低的地下道，若無使用需求並獲地方拆除共識，將爭取中央補助經費排拆，台灣大道與英才路、美村路口兩處地下道，商圈及學校反映有使用需求，仍保留。

台中市人行地下道半數集中舊市區，且多位在台灣大道沿線，除美村路、健行路、英才路及台灣大道口人行地下道鄰近商圈百貨，其他使用率偏低。

陳俞融說，部分人行地下道空間被街友占據外，上下階梯使用的磨石子材質破損，未作防滑措施，民眾雨天滑倒受傷，且地下道所設巡邏簽到箱竟沒有簽到紀錄，雖設置緊急求救鈴，但地點不明顯，警示功能減弱。

地下道內部牆面貼有廢棄物清除公告，但實際上卻堆積著大量遊民的物品。根據市府統計，台中市街友聚集區域以市中心為最多，如車站周邊、公園、地下道等熱點區域，影響公眾通行也有治安疑慮。

陳俞融批評，市府從2022、2023年花了共約46萬在舊市區地下道的外觀及結構維修上，卻還是有種種缺失，應考慮地下道存廢。

建設局指出，地下道清潔維護均委由各公所定期辦理清潔，針對街友聚集衍生其他問題，公所均定期邀集各相關單位進行聯合稽查，後續由社會局協助安置，建設局將廣納各界建言並妥善處理。

社會局表示，社工除了定期關懷街友，也配合場管或權責單位會勘，鼓勵街友使用就業安置資源，勸導維持環境整潔，勿影響他人通行。

陳俞融建議市府，因應高齡化社會來臨，許多長輩及行動不便輪椅族根本無法使用地下道，市府應重新評估全市現有地下道存在功能，因許多路口不一定要地下道才能通行，應尋找其他替代方案。