彰化市少1處消暑地 彰北運動中心明起閉館半年

暑假到了，彰化市彰北運動中心因短期營運契約今天到期，從明天起將閉館，將由得標甄審廠商整修，依契約閉館時間達半年，民眾少了一處消暑、運動的場所。不過，針對重開新館時間，縣府教育處仍會與廠商協調。

位在彰化市建國路的彰北運動中心是2015年12月4日完工啟用，除游泳池外，還有桌球、懸吊、 籃球 、 羽球場 、 健身房 、 舞蹈教室 、 飛輪等場地，相當多元而完善，彰化縣政府以OT案委託中州學校財團法人營運管理。

不過，因中州學校財團法人財務困難，經教育部宣告解散，加上彰北運動中心8年營運契約去年12月11日期滿，中州退出營運，縣府在今年年初委外短期營運，並重新辦理委外招商。

縣府重新辦理彰北運動中心委外經營近日順利發包，委外的短期營運契約也今天到期，由於得標廠商必須辦理整修，縣府今天公告，從明天起，彰北運動中心將封館整修，依契約，半年後重新開館， 但縣府表示，會與得標廠商協調，希望能提前開館。

在彰北運動中心封館前，6月24日下午卻發生84歲莊姓老翁游泳時，不幸溺水，經送醫不治。莊姓老翁溺水死亡案，目前仍由檢警調查釐清中。

至於，此次與彰北運動中心合併發包的健興游泳池，從今年年初至今都一直封閉狀態，如今順利發包，依契約將有一個月整修時間，最快8月即到重新開館。