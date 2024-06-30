王惠美取經荷蘭「轉廢為源」 認為有助彰化淨零排放

彰化縣是農工大縣，對於產業及生活產生的液體廢棄物處理深受困擾，彰化縣長王惠美昨天（29日）到荷蘭考察沼氣能源廠，見識到廢水轉變為資源，並帶來商機，認為「轉廢為能」的技術值得學習，有助於彰化縣邁向淨零排放。

彰化縣長王惠美率領的考察團，昨天到荷蘭瓦畢克(Wabico)沼氣能源廠參觀，這是全荷蘭最大同時也是被公認世界最先進沼氣能源廠之一，主要以工業廢水、食品業汙泥及餐飲業液體廚餘為主，王惠美一行聽取廠方有關將液體廢棄物轉換能源程序，也實際觀察廢棄物攪拌轉化過程。

廠代代表說明這能源廠每年最高收受約12萬公噸廢棄物，經過2段消化系統後，進行厭氧發酵可產生甲烷約100萬立方公尺，足以供應近7,000個荷蘭家庭使用，而處理過程產生的二氧化碳，以壓縮、純化、冷卻的方式產生食品級液態二氧化碳，應用於食品和飲料行業中，而固體廢棄物則可作為有機生物肥料，達成資源全循環再利用。

至於發酵後的廢水，廠方表示，已成功開發新型專利技術，將廢水淨化為潔淨水源排出廠外，做為生態池的水源。廠方代表並引導王縣長至廠區後方生態池，見到此一生態池湖光山色，生態豐富，讓考察團留下深刻印象。