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王惠美取經荷蘭「轉廢為源」 認為有助彰化淨零排放

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左）昨天到荷蘭考察沼氣能源廠，並致贈紀念品給廠方代表。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左）昨天到荷蘭考察沼氣能源廠，並致贈紀念品給廠方代表。圖／彰化縣政府提供

彰化縣是農工大縣，對於產業及生活產生的液體廢棄物處理深受困擾，彰化縣長王惠美昨天（29日）到荷蘭考察沼氣能源廠，見識到廢水轉變為資源，並帶來商機，認為「轉廢為能」的技術值得學習，有助於彰化縣邁向淨零排放。 　

彰化縣長王惠美率領的考察團，昨天到荷蘭瓦畢克(Wabico)沼氣能源廠參觀，這是全荷蘭最大同時也是被公認世界最先進沼氣能源廠之一，主要以工業廢水、食品業汙泥及餐飲業液體廚餘為主，王惠美一行聽取廠方有關將液體廢棄物轉換能源程序，也實際觀察廢棄物攪拌轉化過程。

廠代代表說明這能源廠每年最高收受約12萬公噸廢棄物，經過2段消化系統後，進行厭氧發酵可產生甲烷約100萬立方公尺，足以供應近7,000個荷蘭家庭使用，而處理過程產生的二氧化碳，以壓縮、純化、冷卻的方式產生食品級液態二氧化碳，應用於食品和飲料行業中，而固體廢棄物則可作為有機生物肥料，達成資源全循環再利用。

至於發酵後的廢水，廠方表示，已成功開發新型專利技術，將廢水淨化為潔淨水源排出廠外，做為生態池的水源。廠方代表並引導王縣長至廠區後方生態池，見到此一生態池湖光山色，生態豐富，讓考察團留下深刻印象。

王惠美肯定這家能源廠，將廢棄物轉化為潔淨能源技術不僅成就卓越，同時也提供生態保育重要場域，王惠美表示，目前這類廢棄物在國內處理不僅須耗能，處理過程中也有大量碳排及異味，對於周圍環境負荷相當高，因此，此類液體廢棄物轉化為能源技術是國內非常欠缺的，期許來此站取經，有助於彰化縣邁向淨零排放。

彰化縣長王惠美（左7）一行昨天到荷蘭考察沼氣能源廠，見識到廢水轉變為資源，並帶來商機，認為「轉廢為能」的技術值得學習。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左7）一行昨天到荷蘭考察沼氣能源廠，見識到廢水轉變為資源，並帶來商機，認為「轉廢為能」的技術值得學習。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美一行昨天到荷蘭考察沼氣能源廠，實際觀察廢棄物攪拌轉化過程。。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美一行昨天到荷蘭考察沼氣能源廠，實際觀察廢棄物攪拌轉化過程。。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右3）一行昨天到荷蘭考察沼氣能源廠，並聽取廠方人員簡報。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右3）一行昨天到荷蘭考察沼氣能源廠，並聽取廠方人員簡報。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美昨天到荷蘭考察沼氣能源廠，廠方可將廢水淨化為潔淨水源排出廠外，做為生態池的水源，生態盎然。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美昨天到荷蘭考察沼氣能源廠，廠方可將廢水淨化為潔淨水源排出廠外，做為生態池的水源，生態盎然。圖／彰化縣政府提供

廢棄物 王惠美

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