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台中獨角仙公園 打造復育區惹議

聯合報／ 記者游振昇洪敬浤／台中報導
中市府規畫在東勢區興建獨角仙特色公園，昨地方說明會吸引居民關心。記者游振昇／攝影
中市府規畫在東勢區興建獨角仙特色公園，昨地方說明會吸引居民關心。記者游振昇／攝影

台中市東勢區規畫興建獨角仙特色公園，斥資8000萬元，設置造型特色遊具，還要復育獨角仙。環保團體認為，復育獨角仙種源從何而來？恐會助長捕捉與收購，衍生生態問題。中市建設局表示，將請專家協助，推動志工管理，未來獨角仙復育成功後，若私自捕捉將依法處理。

獨角仙公園位於東勢客家文化園區附近，靠近第五橫街，占地4400平方公尺。根據規畫，採美樂地計畫3.0設計，結合客家特色，種植喬木與遮蔭，打造2處仿獨角仙生活空間遊戲場域，有大型獨角仙造型遊具，種植光蠟樹營造棲地，設置5處復育區，預計2026年2月完工。

昨說明會吸引居民關心，山城公園群發起人表示，當初爭取公園，並未爭取復育獨角仙，應進行詳細生態調查，並請專家參與背書，否則復育區占用空間，未來難以管理；天氣炎熱，希望納入戲水設施，並以霧狀水氣噴霧降溫。

生態觀察者李璟泓說，預定地周邊為住家，復育區需使用腐植土飼養幼蟲，也會伴隨其他昆蟲，當地能接受嗎？獨角仙種源從何而來？恐怕會助長捕捉、收購，絕非生態保育做法；復育成功的獨角仙供現場觀察？遊客會不會捕捉？恐造成生態問題。

山城家長建議，應考慮13歲以上青少年的需要，遊具應提高挑戰性，公園內要有親子廁所；獨角仙復育成功後，不能讓民眾任意捕捉，應設警告牌提醒。

中市議員吳振嘉說，山城有許多年輕家庭，需要共融式親子遊戲場，去年8月與立法院副院長江啟臣召開首次說明會，去年底市長盧秀燕拍板定案，滿足山城家庭需要。

中市建設局總工程司陳建權說，共融公園適合各年齡層使用，將聽取各界意見，並取得最大公約數，納入後續設計，也希望能吸引外地遊客。

建設局表示，獨角仙復育區已邀請專家擔任顧問，營造合適棲地，土壤區放置觀察箱，可觀察幼蟲地底下的模樣。

首批昆蟲種源將與東勢林場合作，獨角仙復育成功後，結合志工推廣環境教育，禁止私自捕捉，將擬定管理辦法。

客家文化 復育 成功

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