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南投青年宅中籤率攀升將近一成 7月22日公開抽籤正取45人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣青年住宅資格審查完成，有100件不符申請資格，讓中籤率將近一成，南投縣政府將在7月22日公開抽籤。圖／本報資料照片
南投縣青年住宅資格審查完成，有100件不符申請資格，讓中籤率將近一成，南投縣政府將在7月22日公開抽籤。圖／本報資料照片

南投市青年住宅第一期45戶近日完成資格審查，總申請件數576件，不符資格者就有100件，取得抽籤資格者476件，中籤率將近一成，南投縣政府將在7月22日公開抽籤，正取45人、備取45人，讓想要購屋成家的民眾，離目標更進一步。

南投縣青年住宅第一期位在南投市文化路，其中3房型36戶，含陽台約37坪，售價約680萬至750萬元；4房型9戶含陽台約47坪，售價約800萬至900萬元，目前青年宅工程接近完工，正陸續驗收。有民眾和民代認為，南投青年宅第一期坪數大、總價高，不符合現在青年小坪數、兩房需求，但青年宅訂價約為市價8折，還是讓想要購屋民眾相當心動。

南投縣建設處長張洲滄說，青年宅第一期總共576件申請，資格審查期限至6月7日，最後共有100件不符申請資格，包括重複申請、資料不齊全，雖然已逐一通知，仍未完成補件，最後符合資格件數為476件，讓中籤機率再度攀升，接近一成。

建設處表示，青年宅抽籤訂於7月22日上午10時在文化局圖書館7樓電影放映廳舉行，將抽出正取45人、備取45人，現場開放200個席位讓民眾自由參加，未能入場的民眾，可在南投縣政府臉書觀看現場直播。

建設處提醒，對於正取和備取者，會以正式公文及簡訊通知，正取申請人需在通知期限內，到建設處城鄉發展科確認承購意願，如正取申請人放棄承購或未在期限內確認承購意願，將依備取序位通知遞補。相關資訊已公告於縣府網站青年住宅專區(https://www.nantou.gov.tw/big5/bureau/hotnews.php?dptid=376480000au180000&cid=3305 )，請申請民眾上網確認或撥打專線電話049-2222300洽詢。

南投縣 坪數 青年住宅

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