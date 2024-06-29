影／彰化社頭獨角仙季今開幕 參山風管處宣布明年由點而線舉辦

彰化縣2024卦山尋仙趣社頭系列活動，今從社頭鄉生態展示中心出發，將一連兩個月帶領民眾探尋獨角仙和八卦山脈自然生態與農業；參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，獨角仙不只社頭鄉才有，明年將擴大到彰化縣八卦山脈沿線8鄉鎮，帶領國內外遊客來彰化尋寶。

社頭鄉清水岩風景區獨角仙數量多，因新冠疫情停辦4年，社頭鄉所會、鄉農會共同規畫2024卦山尋仙趣社頭系列活動，獲參山國家風景區管理處、農業部林業及自然保育署南投分署、彰化縣政府支持恢復辦理，今在清水岩寺前廣場熱鬧開幕，社頭鄉所會招待吃免費霜淇淋、贈送泡泡槍，大人小孩排隊搶著要。

社頭鄉長蕭浚二感謝鄉代會主席兼清水岩寺總幹事陳慶福，數年前協助提供土地復育獨角仙，再由一群退休教師默默技術指導，復育有成，每年5月至7月清水岩生態園區處處可見獨角仙，儼然成為中部地區觀賞獨角仙生態的最佳地點。

陳慶福表示，清水岩風景區不只有獨角仙，志工調查各類昆蟲，光是蛾類就多達160多種，遑論國內最美麗的十大蝴蝶，清水岩風景區內都可見到牠們翩翩蹤影，清水岩生態展示中心展示獨角仙、蝴蝶、皇蛾等近600種八卦山昆蟲標本，附有生態解說圖文，是國內少有的完善昆蟲館，暑假期間很適合親子遊賞。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，彰化縣的獨角仙觀賞旅遊活動向來集中社頭鄉，其實獨角仙廣布八卦山低海拔林間，明年參山風管處將擴大從彰化市最北端芬園鄉到最南端二水鄉舉辦獨角仙季，重點活動放在芬園、社頭兩鄉，將結合當地自然生態和農特產區規畫旅遊吸引國內外遊客。