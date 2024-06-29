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影／彰化偏鄉淨灘報名秒殺 鄉公所預告下一場規模更大

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉公所今在西港村海山廟（王先生廟），舉行「親淨大城，有你真好」誓師。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉公所今在西港村海山廟（王先生廟），舉行「親淨大城，有你真好」誓師。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大城鄉今舉辦今年第一場淨灘活動，170名社區民眾和30名大城國中學生，兵分三路撿拾卡在海岸消波塊的廢棄物；鄉公所預告今年九月將舉辦第二場，規模更大，有志愛護海洋環境的民眾可參加，順遊大城潮間帶。

大城鄉公所獲經濟部水利署第四河川分署補助，先在西港村海山廟（王先生廟）堤防內舉行「清淨大城，有你真好」誓師，第四河川分署長張朝恭、水資處副處長黃俊峰、立法委員謝衣鳯服務團隊到場，最特別的是大城國中提倡環境教育，校長趙士瑩帶5名剛畢業校友、25名在校生參加淨。

「你不丟，我就不用撿。」鄉長陳玉照說，大城鄉海岸地形凸出，廢棄物隨漲潮漂回來，卡在消波石塊縫，社區阿伯阿嬸都知道愛護環境，居住生活品質才會好，因此鄉公所舉辦淨灘限額200名，報名秒殺，他請民眾從自身垃圾減量做起，共同維護河川和海洋的乾淨。

張朝恭表示，第四河川分署協助濁水溪沿岸鄉鎮維護河海清潔，他來參加大城鄉淨灘，上午7點多出門時氣溫已達攝氏31度，相當炎熱，大家動手淨灘愛護河海環境的同時，也要注意多喝水。

「113年清淨大城淨堤暨愛護河川宣導活動」在烈日下完成，200名社區居民及學生，分成三組撿拾長約500公尺堤岸的海廢，共撿拾回收垃圾79公斤、一般垃圾190公斤，玻璃4公斤，合計總重279公斤；大城國中陳姓學生說，第一次參加淨灘，天氣雖熱但覺得能為家鄉盡一分心力，很有意義。

彰化縣大城鄉公所今在西港村海山廟（王先生廟）堤防外舉辦淨灘。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉公所今在西港村海山廟（王先生廟）堤防外舉辦淨灘。記者簡慧珍／攝影

廢棄物 淨灘

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