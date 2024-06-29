影／彰化偏鄉淨灘報名秒殺 鄉公所預告下一場規模更大

彰化縣大城鄉今舉辦今年第一場淨灘活動，170名社區民眾和30名大城國中學生，兵分三路撿拾卡在海岸消波塊的廢棄物；鄉公所預告今年九月將舉辦第二場，規模更大，有志愛護海洋環境的民眾可參加，順遊大城潮間帶。

大城鄉公所獲經濟部水利署第四河川分署補助，先在西港村海山廟（王先生廟）堤防內舉行「清淨大城，有你真好」誓師，第四河川分署長張朝恭、水資處副處長黃俊峰、立法委員謝衣鳯服務團隊到場，最特別的是大城國中提倡環境教育，校長趙士瑩帶5名剛畢業校友、25名在校生參加淨。

「你不丟，我就不用撿。」鄉長陳玉照說，大城鄉海岸地形凸出，廢棄物隨漲潮漂回來，卡在消波石塊縫，社區阿伯阿嬸都知道愛護環境，居住生活品質才會好，因此鄉公所舉辦淨灘限額200名，報名秒殺，他請民眾從自身垃圾減量做起，共同維護河川和海洋的乾淨。

張朝恭表示，第四河川分署協助濁水溪沿岸鄉鎮維護河海清潔，他來參加大城鄉淨灘，上午7點多出門時氣溫已達攝氏31度，相當炎熱，大家動手淨灘愛護河海環境的同時，也要注意多喝水。