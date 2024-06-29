彰縣長訪荷蘭牛糞沼氣發電廠 獲民團支持縣內普設

彰化縣是畜牧大縣，縣長王惠美訪歐第二站荷蘭參觀牛糞沼氣發電廠，希望彰化縣禽畜糞可藉由這樣的系統進行農業廢棄物循環再利用，達到能源生產、減少排放和可持續能源生產。

彰化縣養雞約3000萬隻，全台最多，養豬76萬頭，數量位居全台第三，養牛3萬頭，其中酪農產業全台第一，禽畜糞處理一直是彰化縣環境重大負擔；王惠美訪歐行程特地參觀荷蘭收集沼氣收集再利用，在歐洲時間6月28日驅車從德國到荷蘭，參觀讓牛糞變黃金的牛糞沼氣發電廠，期盼為彰化縣禽畜糞處理找到解方，能友善環境又具有經濟效益，實現經濟環保共存，能邁出淨零排放一大步。

王惠美參觀的牛糞沼氣發電廠，位在荷蘭北布拉班特省辛特烏登羅德，每日收取18家牧場2400頭牛的新鮮牛糞，年處理量高達4萬2千噸，經過厭氧發酵產生沼氣，經過脫硫去水及濃縮純化等系統，每日可生產200立方米的89%甲烷濃度天然氣，直接出售給天然氣公司，足以供應1700戶家庭的全部生活能源所需。

沼氣廠主管簡報時指出，牛糞沼氣發電其中一項關鍵是如何快速搜集牛糞到處理系統，若無法及時搜集，暴露在空氣中就會釋出溫室氣體甲烷，不僅增加溫室氣體排放，更影響後端沼氣產氣量，因此處理廠應就近牧場設置以減少運輸成本與時間。

王惠美認為，看到現場包含沼氣轉天然氣銷售、肥料與液肥銷售，更將處理後的固體殘渣透過高壓擠壓變成密集板，現場還展示桌面與建材應用，把廢棄物轉為有價值產品，她期待彰化縣有機會學習將禽畜糞轉換為生質天然氣，循環再利用，創造循環經濟奇蹟。

彰化縣溪湖鎮公所和湖埔社區大學支持回收再利用豬糞尿，處理後成為沼渣沼液轉化作天然肥料；湖埔社大執行長林淑玲今表示，荷蘭牛糞沼氣發電廠與沼渣沼液處理廠異曲同工，如能化解社區和民眾疑慮興建相關廠場，就能資源循環再利用、農廢變黃金。