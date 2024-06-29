霧峰橋下髒亂點變身假日市集！吸引遊客採買小農好物

台中新霧峰區中投公路橋下原為髒亂停車場，舊正社區居民聯手小農活化打造成「舊食棧」假日市集，10多名小農展售有機蔬果、豆腐、豆花、豆漿、花草茶、香草餅乾和茶葉蛋等在地農產品，還有舞蹈表演和食農DIY體驗，吸引遊客採買。

台中市社會局說，「舊食棧」位於中投西路一段102號對面，居民從2019年認養閒置空地，並與小農合作，由小農利用環保廢棄物打造「舊食棧」，串聯周邊社區，讓社區居民及遊客採買新鮮農產。

社會局說明，舊正社區整合社區產業，積極行銷，並打造「芳香療癒庭園」與「自然生態園區」等農園生態環境，推動自然農法耕作，用對土壤友善的方式種植在地稻米及蔬果；另在舊食棧設置樹葉雨遮及雨撲滿，能有效利用雨水，下雨天也能舒適地逛市集，友善環境深受在地居民好評。