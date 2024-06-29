台中電影Fun-In季起跑首映「瑪利歐兄弟」 每場都可抽獎
2024台中電影Fun-In季活動正式開跑，開幕場昨晚在豐原陽明市政大樓府前廣場登場，「超級瑪利歐兄弟電影版」領頭陣；6月28日至8月31日巡迴台中29個行政區放映，每場次都會抽1台32吋液晶電視與10組電影票，戶外場更加碼1台43吋液晶電視機及爆米花，免費參加。
昨晚許多民眾全家出動，在星空下看動畫配爆米花，參與人數破千人，台中市府新聞局副局長陳瑜表示，電影Fun-In季自2011年開始舉辦，已成為大小朋友每年最期待的藝文活動之一，今年精選17部動畫強片巡迴各區放映，歡迎共襄盛舉。
陳瑜表示，影視文化是新聞局重要發展政策之一，昨晚開幕片「瑪利歐兄弟電影版」，現場享受免費爆米花、零食以及限量大阪扇，更提供眾多獎項回饋市民，有的吃又有的拿；感謝市議員邱愛珊、豐原區長洪峰明等來賓蒞臨同樂。
今年電影Fun-In季延續最受親子族群歡迎的動畫主題，6月28日至8月31日巡迴台中29個行政區放映，每場次都會抽1台32吋液晶電視與10組電影票，戶外場更加碼1台43吋液晶電視機及爆米花，開閉幕場再加碼日本大阪雙人來回機票、1台75吋液晶電視及Switch遊戲機，活動場場免費。
新聞局表示，今年活動感謝台中在地的維他露基金會及華元食品贊助，提供限量舒跑S運動飲料及美味餅乾，與現場觀眾分享同樂；活動也延續與勞工局合作，將於7月5日東勢區、7月13日沙鹿區、8月2日南區、8月23日太平區等場次提供免費視障按摩體驗。詳細活動資訊可上官網查詢或搜尋關鍵字「放映季」。
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