台中電影Fun-In季起跑首映「瑪利歐兄弟」 每場都可抽獎

2024台中電影Fun-In季活動正式開跑，開幕場昨晚在豐原陽明市政大樓府前廣場登場，「超級瑪利歐兄弟電影版」領頭陣；6月28日至8月31日巡迴台中29個行政區放映，每場次都會抽1台32吋液晶電視與10組電影票，戶外場更加碼1台43吋液晶電視機及爆米花，免費參加。

昨晚許多民眾全家出動，在星空下看動畫配爆米花，參與人數破千人，台中市府新聞局副局長陳瑜表示，電影Fun-In季自2011年開始舉辦，已成為大小朋友每年最期待的藝文活動之一，今年精選17部動畫強片巡迴各區放映，歡迎共襄盛舉。

陳瑜表示，影視文化是新聞局重要發展政策之一，昨晚開幕片「瑪利歐兄弟電影版」，現場享受免費爆米花、零食以及限量大阪扇，更提供眾多獎項回饋市民，有的吃又有的拿；感謝市議員邱愛珊、豐原區長洪峰明等來賓蒞臨同樂。

今年電影Fun-In季延續最受親子族群歡迎的動畫主題，6月28日至8月31日巡迴台中29個行政區放映，每場次都會抽1台32吋液晶電視與10組電影票，戶外場更加碼1台43吋液晶電視機及爆米花，開閉幕場再加碼日本大阪雙人來回機票、1台75吋液晶電視及Switch遊戲機，活動場場免費。