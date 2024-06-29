快訊

大安森林公園淪毛孩殺手？ 飼主痛心愛犬吃草不到1分鐘就暴斃

嚇！林森北路工地「90公分鋼筋」從天降砸騎士 北市府重罰承造人

MLB／超強反應！道奇球僮空手接飛球爆紅 大谷翔平：我的英雄

推動彰化縣第四個休閒農業區 協會辦公室8月揭牌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉八卦山脈休閒農業協會規畫展出當地特色自然生態、農特產品和遊程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉八卦山脈休閒農業協會規畫展出當地特色自然生態、農特產品和遊程。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第四處休閒農業區隱然成形，社頭鄉公所和鄉農會結合農、產業，申請畫設社頭鄉八卦山脈休閒農業區，計畫書已呈報縣政府初審，若通過，將提交農業部審核；目前休區協會積極動起來，策畫遊程和農特產品，預定8月舉辦協會辦公室揭牌典禮時同時亮麗登場。

社頭鄉長蕭浚二今表示，社頭鄉好山好水，遊旅資源豐富，社頭鄉八卦山脈休閒農業協會已成立，籌備申設休閒農業區，未來會規畫優質行程和推出農特產品，希望國內外遊客到社頭鄉遊玩。

社頭鄉八卦山脈休閒農業區申設範圍北至興雅路月眉池，南到忠義路，東側以山腳路為界，西邊是莊雅路，約600公頃的面積內有斗山祠、社頭清水岩寺、劉家芳山祠和月眉池等文化資產，自然生態方面有清水岩生態展示中心、清山岩步道，產業方面有織襪博物館。

社頭鄉八卦山脈休閒農業協會籌備會今年5月22日舉行協會成立大會，36名會員人才濟濟，神農獎、全國最佳企業家獎的得主劉清尊擔任協會理事長，模範農民蕭永仁、百大青農蕭百容和織襪業者等人都出任幹部，協會設在清水岩生態展示館的會議室，8月揭牌後將舉行休閒農業區博覽會。

社頭鄉公所舉辦2024八卦尋仙趣社頭，由八卦山脈休閒農業協會規畫遊程，暑假13個梯次，每梯次40個名額，不僅一般親子報名，還有旅行社包下遊程，現僅7月27日、28日尚有名額，可見自然生態遊程很搶手。

彰化縣另外三個休閒農業區依序為，2010年成立二水鄉鼻仔頭休閒農業區協會，2014年成立二林鎮斗苑休閒農業區，及4任鄉長、1任代理鄉長，長達20年推動、2021成立的田尾休閒農業區。社頭鄉八卦山休閒農業協會相信積極和努力，可加速休區計畫被審核通過。

社頭鄉 鄉長

延伸閱讀

彰化二林「挖仔」市區居民受不了臨停檢舉率高 縣府同意改進

蕭美琴堂哥蕭文雄宣誓就職議員 彰化藍綠議員席次又生變

彰化縣長王惠美率團考察德國焚化廠 盼加速廢棄物淨零轉型

王惠美參訪德國科隆焚化廠 借鏡促彰化淨零轉型

相關新聞

放暑假了！台中市4路跳蛙公車7月1日起停駛 開學後恢復

放暑假了，台中市交通局針對學生開設的「跳蛙幹線公車」，暑假期間從7月1日起到8月29日，將暫停服務，包含200跳蛙、50...

推動彰化縣第四個休閒農業區 協會辦公室8月揭牌

彰化縣第四處休閒農業區隱然成形，社頭鄉公所和鄉農會結合農、產業，申請畫設社頭鄉八卦山脈休閒農業區，計畫書已呈報縣政府初審...

影／台中東勢要蓋獨角仙特色公園 居民擠滿說明會關心

台中市東勢區要在東勢客家文化園區旁蓋獨角仙特色公園，今天開說明會，居民擠爆說明會場關心，有居民擔心獨角仙復育聚集後會被捉...

駕駛人注意！台中神岡區后神與圳前路口科技執法 7月啟用

國道4號神岡交流道是通往后里區或銜接國道4號東西向的要道，常有民眾反映神岡交流道出入口后神、圳前路口常因「違反號誌管制或...

彰化縣議會開辦與民有約服務

彰化縣議長謝典林昨天宣布，彰化縣議會7月16日起每周二開辦「與民有約」提供法律、稅務、醫療諮詢，諮詢專業人士中，包括在馬...

退場1年 台中iBike 1.0仍閒置惹議

台中市公共自行車破千站點，都已升級為YouBike 2.0系統，不過議員發現，退場滿周年的iBike 1.0系統，總計6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。