推動彰化縣第四個休閒農業區 協會辦公室8月揭牌

彰化縣第四處休閒農業區隱然成形，社頭鄉公所和鄉農會結合農、產業，申請畫設社頭鄉八卦山脈休閒農業區，計畫書已呈報縣政府初審，若通過，將提交農業部審核；目前休區協會積極動起來，策畫遊程和農特產品，預定8月舉辦協會辦公室揭牌典禮時同時亮麗登場。

社頭鄉長蕭浚二今表示，社頭鄉好山好水，遊旅資源豐富，社頭鄉八卦山脈休閒農業協會已成立，籌備申設休閒農業區，未來會規畫優質行程和推出農特產品，希望國內外遊客到社頭鄉遊玩。

社頭鄉八卦山脈休閒農業區申設範圍北至興雅路月眉池，南到忠義路，東側以山腳路為界，西邊是莊雅路，約600公頃的面積內有斗山祠、社頭清水岩寺、劉家芳山祠和月眉池等文化資產，自然生態方面有清水岩生態展示中心、清山岩步道，產業方面有織襪博物館。

社頭鄉八卦山脈休閒農業協會籌備會今年5月22日舉行協會成立大會，36名會員人才濟濟，神農獎、全國最佳企業家獎的得主劉清尊擔任協會理事長，模範農民蕭永仁、百大青農蕭百容和織襪業者等人都出任幹部，協會設在清水岩生態展示館的會議室，8月揭牌後將舉行休閒農業區博覽會。

社頭鄉公所舉辦2024八卦尋仙趣社頭，由八卦山脈休閒農業協會規畫遊程，暑假13個梯次，每梯次40個名額，不僅一般親子報名，還有旅行社包下遊程，現僅7月27日、28日尚有名額，可見自然生態遊程很搶手。

彰化縣另外三個休閒農業區依序為，2010年成立二水鄉鼻仔頭休閒農業區協會，2014年成立二林鎮斗苑休閒農業區，及4任鄉長、1任代理鄉長，長達20年推動、2021成立的田尾休閒農業區。社頭鄉八卦山休閒農業協會相信積極和努力，可加速休區計畫被審核通過。