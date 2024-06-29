影／台中東勢要蓋獨角仙特色公園 居民擠滿說明會關心

台中市東勢區要在東勢客家文化園區旁蓋獨角仙特色公園，今天開說明會，居民擠爆說明會場關心，有居民擔心獨角仙復育聚集後會被捉，設計單位說，這是教育問題，會加強解說教育勸導；獨甲仙特色公園經費8000萬元，預計民國115年2月完工。

台中市建設局在東勢規劃獨角仙公園，園區內除兒童遊具，還包含獨角仙復育區，有環保團體反對，根據建設局規畫，將營造5處棲地空間，園區種植光蠟樹，放置觀察箱，供民眾觀察生態；環保人士擔心，復育區種源從何而來？擔心會到處收購或抓取，另外復育獨角仙後，會不會吸引遊客抓取？恐衍生生態問題。

台中市議員吳振嘉今天表示，他競選市議員時，注意到許多年輕家庭的需求，提出要為山城爭取共融式親子遊戲設施的政見。

他去年8月和立法院副院長江啟臣召開首次的獨角仙特色公園說明會，聽取鄉親對這座公園的期待，獨角仙特色公園終於在去年12月由台中市長盧秀燕敲板定案地點、今年上半年完成初步規劃設計、初步審查，今天再次召開地方說明會；獨角仙特色公園整體經費粗估約8000萬元，座落在東勢客家文化園區旁舊東勢夜市。

設計監造單位今天說明，此特色公園將結合美樂地計畫3.0導入遮陽設施，有環境教育場域的綠色開放空間，也結合客家元素，串聯浪漫台三線和東豐自行車道，打造山城休憩綠地點。

當地居民今天踴躍參加說明會，有家長建議，公園也應考量13歲以上青少年的遊樂需求，還有家長說，看到簡報說明後，建議溜滑梯的彎道太彎應修改；多位家長關心新的公園設施，包括親子廁所和戲水區；另有一名媽媽說，她看到外地獨甲仙復育成功後，竟引來民眾去捉獨甲仙，她希望政府單位設提醒告示牌。

台中市建設局總工程司陳建權表示，共融公園希望適合各年齡層遊玩，包括無障礙設施，建設局在說明會中聽取居民和各單位意見，整理並取得最大公約數，找到平衡點，希望這座獨甲仙特色公園也可吸引外地遊客，預定115年完工後，居民有需求可再提出，建設局有經費時會再優化施設。

當地關心公園的山城公園群發起人今天也到場提出意見，他說大家當初只是要爭取遊戲設施，沒想到會採用獨角仙的主題遊戲設施結合復育區，可體會市政府的美意，但復育區能否成功復育獨角仙是否能做更詳細的生態調查並請專家背書，否則佔用了遊戲區空間也可能導致後續維護管理上的困難。

公園群發起人說，溜滑梯的獨角仙如果只能拍照打卡，卻不能結合遊戲行為就很可惜，家長普遍要求的戲水設施也希望廠商能納入設計，空間有限也建議以定時柱狀噴霧為主，炎熱的夏天能發揮降溫作用。

建設局說明，獨角仙公園初步規劃，以客家圍龍屋為空間元素，結合獨角仙主題，並種植光臘樹營造獨角仙棲地復育區。以獨角仙之生命周期為設計構想，打造2個仿獨角仙之生活空間遊戲場域及5處獨角仙復育區，並結合美樂地計畫3.0，以遊具本身之遮陽空間及種植喬木，營造酷涼消暑之遊戲場域。

建設局表示，今天地方說明會重點為廣納地方民眾對於遊戲場設計建議，納入後續細部設計。此案已於去年(112年)啟動先期規劃，且召開地方說明會(112年8月30日)，廣納地方鄉親意見，確認獨角仙公園之位址。