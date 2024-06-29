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放暑假了！台中市4路跳蛙公車7月1日起停駛 開學後恢復
放暑假了，台中市交通局針對學生開設的「跳蛙幹線公車」，暑假期間從7月1日起到8月29日，將暫停服務，包含200跳蛙、500跳蛙、700跳蛙、900跳蛙公車，以及相關的區間車、延駛、繞駛等路線都改成暑期班表，9月開學後將恢復，提醒乘客留意。
中市交通局長葉昭甫說，交通局規畫跳蛙公車，停靠少數站點、密集發車，可縮短學生通勤乘車時間，200跳蛙開往霧峰亞洲大學、500跳蛙開往后里中科實中、700跳蛙、900跳蛙都開往豐原高中，沿途經過多處國中小與大專院校。
交通局表示，因應放暑假，學生通勤需求減少，7月1日起跳蛙公車暫停，建議可改搭幹線公車，區間車或延駛、繞駛路線，請改搭原本主線班車，暑假期間發車班次調整，請事先查閱。
市府表示，乘車資訊可上「台中市即時公車動態資訊」網站查詢；也可下載「台中公車APP」查詢；或撥打市民免費專線「1999」反映。
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