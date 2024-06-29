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駕駛人注意！台中神岡區后神與圳前路口科技執法 7月啟用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡區后神、圳前路口科技執法，7月啟用。圖／警方提供
台中市神岡區后神、圳前路口科技執法，7月啟用。圖／警方提供

台中市神岡區后神、圳前路口科技執法，7月啟用。圖／警方提供
台中市神岡區后神、圳前路口科技執法，7月啟用。圖／警方提供

國道4號神岡交流道是通往后里區或銜接國道4號東西向的要道，常有民眾反映神岡交流道出入口后神、圳前路口常因「違反號誌管制或指揮」及「闖紅燈」等違規發生車禍，也造成車流回堵及路口壅塞，台中市警局建置科技執法裝置，7月1日正式上路，針對此路口「闖紅燈」、「不依標誌標線號誌指示行駛」等態樣違規取締。

台中市警局根據民眾反映意見，並綜整交通事故肇因多為駕駛人闖紅燈及違反號誌管制，豐原分局多次至后神、圳前路口實地勘查，評估該處為聯絡后里區與神岡區及連接國道4號的要道，核定該處設置科技執法設備，全天候針對交通肇因對症下藥，藉由自動化辨識違規行為，達成交通順暢及降低事故目的。　　

豐原警分局長林大為表示，增設科技執法不是為了要開罰單，而是希望行經該路口的駕駛人能遵守相關交通規則，在神岡區后神路與圳前路口設有警示標誌及告示牌面，為了再三提醒用路人遵守相關交通規則，避免僥倖心態，以降低事故發生，保護自己與他人的生命財產安全。

交通事故 國道 科技執法

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