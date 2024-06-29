彰化縣議會開辦與民有約服務

彰化縣議長謝典林昨天宣布，彰化縣議會7月16日起每周二開辦「與民有約」提供法律、稅務、醫療諮詢，諮詢專業人士中，包括在馬王政爭中一炮而紅的律師許英傑。謝典林大動作「與民有約」，地方臆測他仍有意參選縣長，謝避而不談，只說「以服務為重心」。

謝典林胞姊、國民黨立委謝衣鳯布局參選縣長。謝衣鳯昨表示，弟弟身為議長，多與民眾接觸是好事，他沒講要不要參選縣長，無需過度揣測；她身為縣黨部主委，要以勝選為目標，目前仍未與黨中央討論人選。

有志參選的藍綠政治人物，都已勤跑基層。藍營除謝衣鳯，前副縣長洪榮章回鍋縣府，接掌工商投資策進會總幹事，已在基層跑起來，他被視為現任縣長王惠美人馬，也是藍營黑馬強棒。

綠營目前最積極的是民進黨立委陳素月，最早表態選縣長；彰化市長林世賢、前市長邱建富有意角逐，民進黨立委黃秀芳、陳秀寳雖未表態，外界也看好。民眾黨彰化縣黨部主委、縣議員張雪如是否加入戰局？各界關注中。

彰化縣議會「與民有約」時間為每周二上午10點到11點半，服務團隊有律師許英傑、曾參選立委的牙醫師楊曜聰、牙醫師吳明哲等人。謝典林說，他在溪州鄉服務處，多年來都有法律服務，議會「與民有約」除提供法律諮詢，擴大到稅務、地政、環保、醫療等；議會除監督施政，也要貼近民意。

許英傑說，他執業多在台北發展，但經常回彰化陪伴父母，曾任彰化地法調解委員，為縣府提供法律服務，很高興回家鄉服務。彰化縣政府祕書長陳逸玲說，議會規畫「與民有約」服務，提供多元的反映意見管道，可讓縣府施政更宏觀。