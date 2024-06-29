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退場1年 台中iBike 1.0仍閒置惹議

聯合報／ 記者余采瀅鄭國樑林宛諭／連線報導
台中iBike 1.0退場滿周年，6115輛舊車仍暫放倉庫內，風吹雨淋引發批評。圖／中市議員周永鴻提供
台中iBike 1.0退場滿周年，6115輛舊車仍暫放倉庫內，風吹雨淋引發批評。圖／中市議員周永鴻提供

台中市公共自行車破千站點，都已升級為YouBike 2.0系統，不過議員發現，退場滿周年的iBike 1.0系統，總計6115輛舊車仍停放在倉庫，橘色車海任憑風吹雨打，難道要放到報廢？痛批未活化資產。中市交通局表示，初步規畫給里辦公室或學校使用，但車輛數量太多，考量安全與管理，仍在規畫。

彰化縣城觀處表示，彰化YouBike 1.0系統約有1650輛，2021年底退場後，扣除75輛車況不佳，都已提供給需求機關、學校與團體使用。桃園市交通局表示，桃園1.0車輛約1萬輛，目前正逐漸升級成2.0系統，預計10月可汰換完成，1.0舊車經整理後，將提供休閒農業區、學校單位申請。

台中市公共自行車使用率高，目前已全部汰換成2.0系統，更是六都率先導入2.0E電輔車的城市，目前站點達1333站，累積騎乘人次達9140萬人次。

民進黨議員周永鴻表示，台中iBike採用YouBike1.0系統，去年6月28日全面停止服務，升級為2.0系統，交通局陸續拆除1.0車柱，並報廢處理，6115輛1.0自行車仍停放在「微笑單車」倉庫、梧棲消防隊，橘色車海整齊停放，風吹雨淋引發地方熱議。

周永鴻說，早在1.0系統退場前，就要求市府提出活化計畫，例如把車況不錯的車輛，優先轉贈給偏遠社區及社福單位，改造成體健器材放在公園，但迄今無任何計畫，難道要擺爛把車輛放到報廢嗎？

國民黨議員楊大鋐痛批市府進度太慢，自行車屬於公有財產，可標售或是活化再利用，但1.0系統已退場1年，仍有6千多輛車閒置，任由日晒雨淋，恐讓堪用的車輛擺到壞掉，實在誇張，要求加速處置。

交通局交通工程科長周志遠表示，1.0車柱再活化的可能性低，優先拆除，目前已經拆除7成，將盡速拆除完畢；自行車不會報廢，初步規畫要提供給里辦公室及學校使用，或是改成體健器材，放置在公園內供長者騎乘，但是車輛數量龐大，加上後續的維護管理與安全性，目前尚未定案，將會加緊評估。

YouBike 台中市 自行車

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