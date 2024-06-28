兩國中生為網紅導覽破百萬點閱 社區爆乳圖紅了！市長頒獎表揚
彰安國中應屆畢業生吳承家、莊睿豪日前自告奮勇為網紅「孫女」導覽拍攝彰化市21處景點、及介紹在地小吃，網紅「普通女子 孫女」將影片上架不到十天即破百萬觀看數，成功行銷彰化市，彰化市長林世賢今天頒發感謝狀表揚二名國中生，並聘為終身「觀光大使」，市長還與兩位「底迪」相約在暑假PK導覽彰化市。
年僅15歲的吳承家（阿家）說，他日前看到網紅「普通女子 孫女」的頻道，得知「孫女」要到彰化拍片，即自告奮勇向「孫女」報名，要幫她導覽，並和好同學莊睿豪（小莊）與孫女相約，共花了7個小時，導覽21個景點，還帶網紅去品嚐彰化美食小吃。
沒想到「普通女子 孫女」的頻道日前上架介紹彰化市的影片後，9 天來已有122萬人觀看，讓阿家和小莊都感到意外，尤其片中介紹忠權社區廁所內的暴乳壁畫還成為許多民眾朝聖景點，直接破除「彰化好無聊」的傳說。。
彰化市長林世賢今天也頒發感謝狀表揚吳承家、莊睿豪，市長連連稱讚兩人的導覽功力，成功行銷彰化市，更當面指示公所城觀課長林佳蓁，聘兩人為終生「觀光大使」。
阿家和小莊都是鐵道迷，兩人就讀東芳國小就認識，上了彰安國中後，儘管念不同班，也常常結伴出遊，感情非常好。阿家從小對彰化市歷史文化有興趣，喜歡自拍影片，小莊的興趣是拿相機拍照，也喜歡研究現代科技。
林世賢以阿家和小莊這次透過帶網紅拍片導覽，成功行銷彰化市為例，強調影片確實是行銷地方觀光最佳利器，他也和兩人相約，在他們上高中前的暑假期間，一定要找個時間「PK導覽彰化市」，一起為家鄉的觀光盡心力。
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