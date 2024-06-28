台中停車需求增 6機關場域7/1起開放共享車位

台中市人口數突破285萬人，民眾停車需求也增加，市府推動市屬機關共享車位，首波有6處機關場域，於7月1日起開放夜間及例假日停車，提供約629格停車位，增加停車供給。

台中市政府今天發布新聞稿表示，市府推動「市屬機關及學校停車空間開放共享計畫」，由公部門率先響應實施，交通局規劃利用機關及學校既有停車空間，於夜間及例假日等時段性釋出，開放民眾共享使用，提供更多車位以紓緩停車需求。

台中市交通局長葉昭甫表示，經跨單位橫向協調與合作，並委託民間進行改善與收費管理，第1波先將文化局所屬的港區藝術中心、屯區藝文中心，民政局所屬的豐原戶政事務所、豐原區公所及潭子區公所，環保局所屬的寶之林園區等6處停車空間釋出。

葉昭甫說，預計7月1日起開放民眾共享停車，並同步展開2週試營運，發揮空間最大化，縮短停車需求尖離峰落差，開放夜間與例假日的共享使用，間接增加停車供給。

交通局說明，市府推動實施「市屬機關及學校停車空間開放共享計畫」，已於今年6月初先試辦太平區坪林圖書館開放車位共享，滿足周邊圖書館、親子館及衛生所的停車需求，更嘉惠非上班日到周邊商圈觀光消費的民眾，獲得熱烈迴響。

交通局指出，除試辦的坪林圖書館已開放外，此次第1波共6個機關場域開放共享停車，可提供汽車629席停車格位，後續將持續依各場域停車情形滾動檢討，也鼓勵與期待各機關及學校加入，讓智慧停車相關管理措施達到供需平衡，提升便民服務。