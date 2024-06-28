台中后里七星街水管老舊滲漏汰換 估11月完工

台中后里區墩南里七星街一帶，自來水管老舊且經重車輾壓常破裂，加上地方發展用戶增加，立委楊瓊瓔爭取汰換。水公司辦理管線更新計畫，汰換此路線管線，預計11月中旬前完工。

國民黨籍立委楊瓊瓔服務處今天發布新聞稿，后里區墩南里七星街一帶，因原設PVCP自來水管老舊且經重車輾壓常破裂，滲漏情形嚴重，隨地方發展用戶增加，原先設計管徑容量不足，導致沿線用戶水壓經常過低，更因管線洩漏施工而不時停水，居民用水十分不便。

楊瓊瓔服務處27日上午辦理「后里區七星街等自來水汰換管線工程」說明會。台灣自來水公司第四區管理處長張裕浩，多名民代、里長、居民到場關心工程進度。

墩南里長陳輝指出，七星街一帶自來水管線埋設至少超過30年，因周邊中小型工廠多，長年重車頻繁輾壓，造成漏水破管頻繁，停水搶修困難費時，唯有換管才能根本解決問題。

張裕浩表示，改善汰管工程經費為新台幣865萬元，由水公司全額負擔。后里區七星街原設水管，將全數汰換為耐用年限達40年的水管，並加大口徑共744公尺，預定9月開工，11月中旬前完工。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益說，楊瓊瓔會繼續督促水公司積極執行「降低漏水率計畫」，持續汰換地方漏水舊管線。