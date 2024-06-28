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彰化二林「挖仔」市區居民受不了臨停檢舉率高 縣府同意改進

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮二溪路「挖仔」商店抱怨畫設機車專用道，常被檢舉違停，每張違停罰單900元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮二溪路「挖仔」商店抱怨畫設機車專用道，常被檢舉違停，每張違停罰單900元。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮陳姓居民向本報投訴，二林鎮「挖仔」一帶似乎存在「檢舉達人」，挖仔街增設機車專用道，臨停購物車輛常被檢舉，商家生意受影響苦不堪言；芳苑警分局今表示，縣政府交通隊會勘後將檢討車道配置，兼顧交通安全和民眾營生權益。

彰化縣二溪路「挖仔」市區道路拓寬，雙線道變為四線道，兩側增劃機車專用道，只要有車輛臨停就很快被拍照檢舉違停，多名駕駛人遷怒店家，要求為臨停購物被開交通違規違單來「負責」，店家感到無奈，向民代陳情希望取消機車專用道，其中陳姓居民向本報投訴，他的家人和顧客在店門前臨停都被開單，令人困擾。

陳姓居民指稱，他的顧客在店前停車消費，車體三分之一在機車專用道白線以內，三分之二在白線以外，被開單告發違停，他的兒子被告發兩次，各罰款900元，他向警方反映「停我自家門前且很靠近裡面，臨停時間很短，為何迅速到場開罰單？」

陳姓居民表示，警方告訴他，「挖仔」有檢舉達人帶手機巡視道路兩側，見有違停就拍照檢舉，還會到派出所詢問有無開單告發，若警方認為不構成違停，檢舉達人會到芳苑警分局長、彰化縣警察局長的信箱投訴員警凟職，導致員警不得不接到檢舉即趕快到場開罰單。

路邊有一家檳榔攤因三名顧客接到罰單，要求老闆「負責」，老闆相當困擾，向縣議員張國棟陳情。當地華崙里長張俊卿也說，劃設機車專用道後，路邊住戶和店家顧客常收到違停罰單荷包失血，都希望塗消畫線。

芳苑警分局表示，民眾檢舉的違停項目大部分成立，因此開單告發。彰化縣政府交通處經會勘後表示，將會工務處等相關單位重新評估停車需求，將刨除部分機車專用道留下停車空間。

罰單 違停

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