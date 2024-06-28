影／貓奴必朝聖！台中這社區有「貓秘書」46隻浪貓出養

除了火車站有「貓站長」外，台中高鐵站附近的烏日區「櫻花一綻」社區接待大廳內則有「貓秘書」看心情上班，社區還設置有認養小棧，出養46隻浪貓。

櫻花一綻社區與中市動保處、動督盟合作推動動物友善計畫，不僅成立認養小棧，號召住戶擔任志工執行TNVR計畫，並進行家戶動物調查，今分享成果。受調查的208戶中，45戶養寵物，犬占47％、貓占40％，還有兔子、烏龜、鼠、青蛙等；而犬貓結紮達分別達78％與88％成，植有晶片分別96％與77％。

「櫻花一綻」社區經理黃雅筠說，過去常接獲住戶反映，社區流浪貓多，妨礙生活與安寧，打1999處理，但問題沒解決，三年前她找管委會，不但設置餵食區，還成立認養小棧安置幼貓，並設置互動籠，方便住戶認養，每天受安置的貓咪心情擔任社區「貓秘書」。3年來收容50隻浪貓，其中46隻貓由住戶認養。

養2隻貓的蔡姓住戶分享，很開心社區推動寵物友善設置認養小棧，她很支持，平時也會協助製作文宣品，也有很多愛貓人士捐贈貓用具給管委會。

陳姓女住戶說，過去社區有流浪貓的問題，請市府處理，因為貓沒節育，不斷有小貓繁殖，問題沒有解決，有人隨地餵食造成髒亂，後來社區內設置二處餵食區，有志工固定時間餵食浪貓，連打掃阿姨都是愛貓人士，餵食區打掃的乾乾淨淨。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳說，動督盟近年倡議由社區村里長進行家戶動物調查，但難介入社區型大樓，盼櫻花一綻的成果能拋磚引玉，讓更多大樓型社區共同關心動物福利。