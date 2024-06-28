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焚燒輓聯影響空氣 南投縣長許淑華簽署改送電子輓聯

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華和十多名縣議員、鄉鎮市長共同簽署使用「電子輓聯」，讓緬懷往生者的告別式更環保。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華和十多名縣議員、鄉鎮市長共同簽署使用「電子輓聯」，讓緬懷往生者的告別式更環保。圖／南投縣政府提供

南投縣政府推節能減碳，綠色殯葬也是目標，希望改變告別式使用傳統輓聯的習俗，改用電子輓聯，減少空汙。南投縣長許淑華今天率先簽署，改提供喪家電子輓聯緬懷往生者，十多名縣議員和鄉鎮市長也共同簽署落實綠色殯葬，讓南投成為低碳宜居城市。

南投縣長許淑華說，台灣殯葬告別式常使用傳統輓聯，依照民間習俗，輓聯都在告別式後焚燒，造成環境汙染。隨著環保意識逐漸普及，逐漸有縣民反映，不太需要懸掛傳統輓聯，一樣可以緬懷往生者，轉而希望政治人物提供電子輓聯。

許淑華說，縣府推動節能減碳，「綠色殯葬」也是目標。她和民意代表、鄉鎮市長一起商量，決定由由民代及鄉鎮市長做起，不主動提供輓聯，獲得大家支持。

「電子輓額」政策也獲得上百家殯葬業者配合，縣府今天舉辦舉辦「電子輓額」簽署記者會，縣議員吳棋楠、蘇昱誠、蔡宗智、簡千翔、陳宜君、廖梓佑、張婉慈、林芳伃、林憶如、林友友；南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立及殯葬業者都到場簽署，響應這項政策。

南投縣政府表示，往生者出殯，各界致贈傳統輓聯常多達數十幅，因為告別式會場有限，輓聯往往重疊掛置，不一定能看到內容，且在告別式後焚燒，造成環境負擔。縣府今年4月便公告「縣立南投殯儀館各級禮廳全面使用電子輓聯」，已有125家、超過七成殯葬業者響應，改用電子輓聯。

南投縣長許淑華率先簽署，不再提供傳統輓聯，改以電子輓聯緬懷往生者。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華率先簽署，不再提供傳統輓聯，改以電子輓聯緬懷往生者。圖／南投縣政府提供

告別式 許淑華

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