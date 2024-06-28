彰化「二林三果」北上行銷 僅此一果製果乾首度亮相

彰化縣很多鄉鎮努力湊出三種最具代表性的農特產品，二林鎮不僅有「二林三果」還北上行銷，連新冠疫情期間也不例外，今年首度由藝人馬國畢擔任公益大使一 起前進台北市微風廣場超市，明（29日）重點宣傳日有打卡送限量試吃水果盒活動，期待民眾參與進而認識二林特色水果。

「二林三果展售會」本（6）月27日至30日，明（星期六）為重點宣傳日，二林鎮公所宣傳陣容浩大，邀請工研院顧問林定三、工研院中分院副組長蔡書憲，二林鎮公益大使馬國畢、樂林食（實）物銀行理事長洪毓雯和二林鎮農會人員到場，鎮公所另邀青年廚師以二林三果、二林地區地蔬果為基底，加上工研院研發的植物基「荷包蛋」及「培根肉」製作環保餐食料意料理。

二林三果是哪三果？二林鎮公所今指出，三果是紅龍果、巨峰葡萄及豐水梨，展售會不僅展出鮮果，鎮公所的在地公私協力好夥伴二林樂林食（實」物銀行二林，使用日本果乾機研發出保留營養與美味「紅龍果乾」，已成功外銷日本，提升火龍果的附加價值和開創農產品多元性，首次在展售會亮相，此外，展售會試吃活動今年改為趣味表情水果打卡，在趣味表情水果看板前打卡，可獲贈一盒二林三果試吃盒，數量有限，請彰化民眾告訴台北親友前往打卡和參觀。

據了解，彰化縣有多款「三」項農特產品組成的Slogan，例如彰化三寶是咖啡、龍眼蜜和養生飲、花壇三寶是茉莉的紅茶、烏龍、冷泡茶，埔心三寶是金蜜芒果、巨峰葡萄與蜜香芭樂，竹塘「三白」是白米、白洋菇和白雞蛋。