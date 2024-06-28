蕭美琴堂哥蕭文雄宣誓就職議員 彰化藍綠議員席次又生變
彰化縣議會第3選區縣議員施嘉華因賄選被判刑而解職，由蕭文雄遞補，今天在彰化縣議會宣誓就職，原本無黨籍的蕭文雄是副總統蕭美琴的堂哥，也已獲蕭美琴推薦加入民進黨，為民進黨再增加一席次。
蕭文雄說，未來的兩年半他會更加努力做回四年的為民服務工作。蕭文雄深耕地方，2014年曾以國民黨籍參選縣議員而當選，後欲連任失敗，本屆再以無黨籍參選議員，原為「落選頭」，但因施嘉華解職後，遞補為本屆議員，由於他是副總統蕭美琴堂哥，最近也已加入民進黨。
彰化縣縣議員原本共54席，國民黨占27席，民進黨為16席、民眾黨2席、無黨籍9席，但因解職和換政黨等因素，各黨席次又生變，目前國民黨減為24席、民進黨17席、民眾黨1席、無黨籍增加到11席。
第五選區國民黨議員洪本成因貪汙案判刑被解職不再遞補，所以目前議員席次減為53席，國民黨籍的議長謝典林在總統選舉時力挺郭台銘，而退出國民黨，國民黨施嘉華賄選判刑被解職；而民眾黨在陳重嘉和後來加入的陳銌銌先後退黨後，又回到張雪如一人。
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