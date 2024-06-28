彰化議長謝典林要選下屆縣長？姊姊謝衣鳯：跟民眾多接觸是好事

彰化縣議長謝典林開辦「與民有約」提供民眾免費法律等諮詢，引起地方臆測大動作為下屆縣長選舉連路，他的姊姊立法委員謝衣鳯今表示，縣議長跟民眾多接觸是好事，不必過度解讀，至於她會繼續做好兼任縣黨部主委一職，為下屆縣長選舉的國民黨勝選作準備。

謝家姊弟誰來參選下屆縣長一直被關注，今謝典林在縣議會宣布，自7月16日起每周二在縣議會開辦「與民有約」服務，提供法律、稅務甚至醫療等諮詢，邀請高知名度律師服務。

立法委員謝衣鳯說，弟弟謝典林身為縣議長，多跟民眾接觸是好事，且他沒講要不要參選下屆縣長，大家實在無需過度揣測。

謝衣鳯表示，她身為立法委員兼任縣黨部主委，看待下屆縣長選舉是要以國民黨參選人能勝選為目標，歷屆縣長選舉國民黨都是以和為貴，盡量找出對的、有利的人選，到目前為止她沒與黨中央討論產生代表國民黨人選的事，但她一定會為國民黨勝選作好相關準備。