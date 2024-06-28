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彰化議長謝典林要選下屆縣長？姊姊謝衣鳯：跟民眾多接觸是好事

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣立法委員謝衣鳯認為她的弟弟縣議員謝典林跟民眾多接觸是好事。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立法委員謝衣鳯認為她的弟弟縣議員謝典林跟民眾多接觸是好事。記者簡慧珍／攝影

彰化縣議長謝典林開辦「與民有約」提供民眾免費法律等諮詢，引起地方臆測大動作為下屆縣長選舉連路，他的姊姊立法委員謝衣鳯今表示，縣議長跟民眾多接觸是好事，不必過度解讀，至於她會繼續做好兼任縣黨部主委一職，為下屆縣長選舉的國民黨勝選作準備。

謝家姊弟誰來參選下屆縣長一直被關注，今謝典林在縣議會宣布，自7月16日起每周二在縣議會開辦「與民有約」服務，提供法律、稅務甚至醫療等諮詢，邀請高知名度律師服務。

立法委員謝衣鳯說，弟弟謝典林身為縣議長，多跟民眾接觸是好事，且他沒講要不要參選下屆縣長，大家實在無需過度揣測。

謝衣鳯表示，她身為立法委員兼任縣黨部主委，看待下屆縣長選舉是要以國民黨參選人能勝選為目標，歷屆縣長選舉國民黨都是以和為貴，盡量找出對的、有利的人選，到目前為止她沒與黨中央討論產生代表國民黨人選的事，但她一定會為國民黨勝選作好相關準備。

國民黨 謝典林

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