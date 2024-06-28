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中市iBike 1.0退場滿周年 6000輛自行車閒置未活化挨批

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市iBike 1.0系統退場滿周年，但6115輛1.0車輛至今仍暫放在微笑單車公司倉庫及梧棲消防隊，議員質疑交通局要將堪用車輛放到報廢。圖／中市議員周永鴻提供
台中市iBike 1.0系統退場滿周年，但6115輛1.0車輛至今仍暫放在微笑單車公司倉庫及梧棲消防隊，議員質疑交通局要將堪用車輛放到報廢。圖／中市議員周永鴻提供

台中公共自行車全面升級YouBike 2.0系統，iBike 1.0系統退場滿周年，議員批評，交通局迄今未提出退場機制，6115輛1.0自行車仍停放在微笑單車倉庫與消防隊，質疑交通局要將堪用車輛放到報廢。中市交通局表示，因量體龐大，且需考量設備安全性問題，將邀集相關單位研議再利用的可行性。

交通局指出，台中市自2020年起推動「iBike倍增計畫」，iBike 1.0並升級系統為YouBike 2.0，目前已完成新增1000站YouBike 2.0的目標，總站數達到1333站，累積總騎乘人次已突破9140萬人次。

中市議員周永鴻表示，台中市iBike 1.0去年6月28日全面停止服務，全面升級為YouBike 2.0系統，但是交通局僅陸續拆除1.0站點車柱，並報廢處理，6115輛iBike 1.0至今仍暫放在微笑單車公司倉庫及梧棲消防隊，橘色車海引地方熱議。

周永鴻說，早在3年前iBike 1.0未退場前，他就要求市府規劃退場機制，讓堪用車輛活化再利用，像是將車況尚佳的iBike優先轉贈給偏遠社區及社福單位，或是改造成體健器材放到公園，未料交通局至今仍未提出計畫，根本要擺爛把車輛放到報廢。

交通局表示，因iBike1.0設備已陸續達汰換年限，交通局為維護騎乘者安全，去年6月28日啟動汰換作業，目前已拆除約7成，其中車柱後續將依程序報廢；至於自行車與租賃站電源，已先妥善安排放置空間，並邀集相關單位研議再利用的可行性。

交通局指出，針對議員建議，因Bike1.0量體龐大，且需考量設備安全性問題，將再審慎評估。

台中市iBike 1.0系統退場滿周年，但6115輛1.0車輛至今仍暫放在微笑單車公司倉庫及梧棲消防隊，橘色車海引發地方熱議。圖／中市議員周永鴻提供
台中市iBike 1.0系統退場滿周年，但6115輛1.0車輛至今仍暫放在微笑單車公司倉庫及梧棲消防隊，橘色車海引發地方熱議。圖／中市議員周永鴻提供

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