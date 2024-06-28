快訊

身材苗條、睡太少也可能罹患脂肪肝！醫點名「2常見食物」天天吃可改善

彰化縣長王惠美率團考察德國焚化廠 盼加速廢棄物淨零轉型

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美也率縣府團隊前往德國，考察科隆市焚化廠，希望借鏡他山之石，加速彰化廢棄物處理朝向淨零轉型邁進。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美也率縣府團隊前往德國，考察科隆市焚化廠，希望借鏡他山之石，加速彰化廢棄物處理朝向淨零轉型邁進。圖／彰化縣政府提供

面對2050淨零排放目標，考驗各縣市政府，彰化縣長王惠美也率縣府團隊前往德國考察科隆市廢棄物處理技術，發現科隆焚化廠與彰化溪州焚化廠幾乎同時建廠營運，希望借鏡他山之石，提升溪州焚化廠未來營運效率，加速縣內廢棄物處理朝向淨零轉型邁進。

王惠美目前正率環保局長江培根等縣府團隊出訪德國，首站即拜訪科隆市焚化廠，該焚化廠的建設時間與溪州焚化廠相近，且科隆市人口也與彰化縣相當，目前科隆市焚化廠配有先進的前處理設施，不僅提升能源轉換效率，並設有五階段空氣汙染防制程序，使得汙染排放值遠低於歐盟標準。

參訪過程中王惠美有感而發說，雖然科隆焚化廠與溪州焚化廠幾乎同時建廠營運，但在政府與民間企業合作下，焚化廠的營運得到民眾高度支持，此次參訪科隆焚化廠處理廢棄物的經驗，期待能提升溪州焚化廠未來營運效率，減少對環境衝擊，讓彰化早日成為永續循環發展的城市。

在科隆焚化廠所屬的AVG集團代表蒂洛·杜穆斯謝特引導下，王惠美等一行人也參觀該廠的廢樹木破碎場和堆肥場，堆肥場所產生的甲烷被純化用作生質能源，讓考察團留下深刻印象，王惠美說，這項技術對彰化縣農業後端處理具有極高的參考價值，近期全縣各鄉鎮市對枯葉、樹枝及自家庭院產生的花木殘餘物，未來即可用這種再生利用的方案解決。

王惠美說，科隆焚化廠近年來進行整體效能提升、強化汙染防制、提高能源轉換效率及溫室氣體減量等多項改進，這些經驗特別值得彰化縣學習。

彰化縣長王惠美也率縣府團隊前往德國，考察科隆市焚化廠，希望借鏡他山之石，加速彰化廢棄物處理朝向淨零轉型邁進。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美也率縣府團隊前往德國，考察科隆市焚化廠，希望借鏡他山之石，加速彰化廢棄物處理朝向淨零轉型邁進。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美也率縣府團隊前往德國，考察科隆市焚化廠，希望借鏡他山之石，加速彰化廢棄物處理朝向淨零轉型邁進。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美也率縣府團隊前往德國，考察科隆市焚化廠，希望借鏡他山之石，加速彰化廢棄物處理朝向淨零轉型邁進。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美也率縣府團隊前往德國，考察科隆市焚化廠，希望借鏡他山之石，加速彰化廢棄物處理朝向淨零轉型邁進。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美也率縣府團隊前往德國，考察科隆市焚化廠，希望借鏡他山之石，加速彰化廢棄物處理朝向淨零轉型邁進。圖／彰化縣政府提供

焚化爐 王惠美

延伸閱讀

王惠美參訪德國科隆焚化廠 借鏡促彰化淨零轉型

彰化不好玩？「2024彰化GO購」7月1日開跑 抽頭獎百萬油電車

許可證不展延…彰化縣府勝訴免賠4億 王惠美：願與台化持續溝通

彰化3學子獲總統教育獎 王惠美各頒1萬獎學金

相關新聞

焚燒輓聯影響空氣 南投縣長許淑華簽署改送電子輓聯

南投縣政府推節能減碳，綠色殯葬也是目標，希望改變告別式使用傳統輓聯的習俗，改用電子輓聯，減少空汙。南投縣長許淑華今天率先...

彰化議長謝典林要選下屆縣長？姊姊謝衣鳯：跟民眾多接觸是好事

彰化縣議長謝典林開辦「與民有約」提供民眾免費法律等諮詢，引起地方臆測大動作為下屆縣長選舉連路，他的姊姊立法委員謝衣鳯今表...

中市iBike 1.0退場滿周年 6000輛自行車閒置未活化挨批

台中公共自行車全面升級YouBike 2.0系統，iBike 1.0系統退場滿周年，議員批評，交通局迄今未提出退場機制，...

彰化「二林三果」北上行銷 僅此一果製果乾首度亮相

彰化縣很多鄉鎮努力湊出三種最具代表性的農特產品，二林鎮不僅有「二林三果」還北上行銷，連新冠疫情期間也不例外，今年首度由藝...

蕭美琴堂哥蕭文雄宣誓就職議員 彰化藍綠議員席次又生變

彰化縣議會第3選區縣議員施嘉華因賄選被判刑而解職，由蕭文雄遞補，今天在彰化縣議會宣誓就職，原本無黨籍的蕭文雄是副總統蕭美...

彰化縣長王惠美率團考察德國焚化廠 盼加速廢棄物淨零轉型

面對2050淨零排放目標，考驗各縣市政府，彰化縣長王惠美也率縣府團隊前往德國考察科隆市廢棄物處理技術，發現科隆焚化廠與彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。