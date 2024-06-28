彰化縣長王惠美率團考察德國焚化廠 盼加速廢棄物淨零轉型

面對2050淨零排放目標，考驗各縣市政府，彰化縣長王惠美也率縣府團隊前往德國考察科隆市廢棄物處理技術，發現科隆焚化廠與彰化溪州焚化廠幾乎同時建廠營運，希望借鏡他山之石，提升溪州焚化廠未來營運效率，加速縣內廢棄物處理朝向淨零轉型邁進。

王惠美目前正率環保局長江培根等縣府團隊出訪德國，首站即拜訪科隆市焚化廠，該焚化廠的建設時間與溪州焚化廠相近，且科隆市人口也與彰化縣相當，目前科隆市焚化廠配有先進的前處理設施，不僅提升能源轉換效率，並設有五階段空氣汙染防制程序，使得汙染排放值遠低於歐盟標準。

參訪過程中王惠美有感而發說，雖然科隆焚化廠與溪州焚化廠幾乎同時建廠營運，但在政府與民間企業合作下，焚化廠的營運得到民眾高度支持，此次參訪科隆焚化廠處理廢棄物的經驗，期待能提升溪州焚化廠未來營運效率，減少對環境衝擊，讓彰化早日成為永續循環發展的城市。

在科隆焚化廠所屬的AVG集團代表蒂洛·杜穆斯謝特引導下，王惠美等一行人也參觀該廠的廢樹木破碎場和堆肥場，堆肥場所產生的甲烷被純化用作生質能源，讓考察團留下深刻印象，王惠美說，這項技術對彰化縣農業後端處理具有極高的參考價值，近期全縣各鄉鎮市對枯葉、樹枝及自家庭院產生的花木殘餘物，未來即可用這種再生利用的方案解決。