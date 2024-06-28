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台中梨山茶評鑑結果揭曉 黃厚文榮獲梨山茶王

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府農業局輔導和平區農會，昨天舉辦「113年度台中市優質梨山茶評鑑活動」，有629組農民參加競賽。圖／台中市政府提供
台中市政府農業局輔導和平區農會，昨天舉辦「113年度台中市優質梨山茶評鑑活動」，有629組農民參加競賽。圖／台中市政府提供

台中市政府農業局為提高台中市製茶技術與茶葉品質，推廣在地特色梨山茶，昨天輔導和平區農會舉辦「113年度台中市優質梨山茶評鑑活動」，有629組農民參加競賽，比賽茶葉品種以產自梨山地區的春季青心烏龍茶為主，經農業部茶及飲料作物改良場評審委員逐一品茗評分後，黃厚文奪特等獎。

農業局表示，評審委員根據清香型烏龍茶評審辦法針對外觀，包含形狀、色澤，另有水色與香氣滋味等項目進行評鑑。

比賽結果由黃厚文奪特等獎，頭等一獎為徐國鼎、頭等二獎為黃厚文、頭等三獎為王佐瑜、頭等五獎為洪韻婷、頭等獎為李桂香、黃名村、黃名江、林承緯與葉沛涵，以及五星獎朱致宇等31名、四星獎陳天生等49名、三星獎陳孟智等210名。

農業局表示，和平區梨山茶種植面積約457公頃，年產量約274公噸，梨山茶區涵蓋福壽山、新佳陽，位於海拔1800至2500公尺高地，日夜溫差大，水氣充足，得天獨厚的地理環境形成孕育茶樹最佳環境，茶葉柔軟，茶菁肥厚，果膠質含量高，一年僅2到3收，產量少，品質佳，成茶外觀色澤翠綠，沖泡後的茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚，略帶花果香，滋味清醇鮮爽。

農業局表示，這次參賽茶葉經農藥殘留快速篩檢合格後才能參賽，針對參賽茶葉進行產地鑑別抽驗，不合格者淘汰銷毀，評鑑後的得獎茶葉也將再次送驗，通過農藥安全檢測後由和平區農會嚴格控管、統一包裝並加貼防偽標籤，讓消費者可安心選購優質梨山茶。

農業局提醒，自去年1月1日起產製的國產茶葉，標示產地為「臺灣」者，農產品經營者於該茶葉流通、販賣前依法須提供溯源農糧產品條碼QR Code、產銷履歷或有機標章三者其中之一，維護消費者及茶農權益，防範進口茶混充或偽標國產茶販售。

台中市政府農業局輔導和平區農會，昨天舉辦「113年度台中市優質梨山茶評鑑活動」，有629組農民參加競賽。圖／台中市政府提供
台中市政府農業局輔導和平區農會，昨天舉辦「113年度台中市優質梨山茶評鑑活動」，有629組農民參加競賽。圖／台中市政府提供

台中市 梨山 茶葉

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