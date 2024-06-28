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接送山老鼠遭判刑 越南新住民學美甲取得認證重啟人生

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投看守所為女收容人開辦技能訓練班，女學員認真學習美甲技能，希望將來靠美甲微型創業，回歸社會。圖／南投看守所提供
南投看守所為女收容人開辦技能訓練班，女學員認真學習美甲技能，希望將來靠美甲微型創業，回歸社會。圖／南投看守所提供

南投看守所為女性收容人開辦「指甲彩繪技能訓練班」，由南投縣指甲彩繪美容職業工會理事長張曼文帶領學員，從基礎循序漸進學習美甲技巧和趨勢。越南新住民阿月因誤觸森林法服刑，學習美甲格外認真，順利通過美甲師認證，希望出監後能靠著這項專長創業，人生重新出發。

南投看守所所長陳育鼎說，為了幫助收容人服刑後找到工作，積極開辦職業訓練，考慮女性就業趨勢，目前美甲產業發達多元，只要租幾坪大的空間、擺上桌椅，有技術和工具就能創業，在低薪、物價齊漲時代，很適合女收容人學習一技之長，三個月前開辦指甲彩繪訓練班，從40名女收容人中選出8人受訓。

指導老師張曼文由基礎概念教起、從工具介紹、凝膠上色、漸層技法、卸甲，按部就班教導學員美甲手作能力與技術，並掌握美甲流行趨勢。

學員阿月是越南新住民，她因誤信友人幫忙開車接送人員，未料卻是山老鼠集團，導致她也觸犯森林法遭判刑1年3個月。對於重新回到社會感到憂慮，沒想到服刑中有機會學習美甲，她格外認真，雖然看不太懂中文，靠著每天不斷苦練，終於掌握技巧。

張曼文也安排學員每天練習考試項目：手部保養、上色技巧、甲片漸層、凝膠甲片彩繪，反覆加強收容人的學科和術科，前天二級美甲師認證考試，參訓學員多數通過TNL二級美甲師認證。

阿月說，希望靠著美甲技能自己創業，不用擔心服刑後，找不到合適工作，重起自己的人生。南投縣指甲彩繪美容職業工會也表示，會全力協助取得認證的受刑人找到工作或自己微型創業，順利回到社會。

南投縣 美甲

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