參選縣長？彰化縣議會辦與民有約服務 謝典林邀王牌律師助陣

彰化縣議會議長謝典林今天宣布議會將從7月16日起每周二開辦「與民有約」服務，提供法律、稅務、甚至醫療等諮詢，諮詢專業人士包括在馬王政爭中一炮而紅的王牌律師許英傑。謝典林大動作的「與民有約」，也讓地方臆測是否仍有意參選縣長，不過謝典林避而不談，只說「現在以服務為重心最重要」。

謝典林說，他在溪州鄉的服務處，多年來都有辦法律服務，受到不少鄉親的肯定，為了讓更多彰化縣民得到這項服務，這次在議會開辦「與民有約」服務，除了提供法律諮詢外，也擴大到稅務、地政、環保，甚至還有專業醫療問題諮詢，並請各機關協助辦理，讓議會不只是民意機關，也是縣民與縣府機關溝通的橋梁。

謝典林說，議會除了監督縣府施政外，也希望貼近民意、廣納問政建言，開辦與民有約服務，用意是建立平台、匯集各領域人才，讓縣民直接聯繫議會，就能找到專業諮詢。未來議會也將視鄉親需要舉辦如醫療、法律等知識講座，邀請專家學者為民眾講解，也期待這個服務平台逐漸擴展，議會也歡迎更多專業人士參與公共事務，一起加入與民有約服務團隊。

謝典林的姐姐立委謝衣鳯是彰化縣長熱門人選，先前曾傳出謝典林也有意參選縣長，姐弟鬩牆，但謝典林曾駁斥外界傳言，今天也避而不談，只說「服務好鄉親最重要」。

議會的「與民有約」服務時間為每周二上午10點到11點半，服務團隊包括有律師許英傑、曾參選立委的牙醫師楊曜聰、牙醫師吳明哲等人。

許英傑表示，他執業雖大多在台北發展，但也經常回彰化陪伴父母親，也曾在彰化地方法院擔任調解委員、為彰化縣政府提供相關法律服務等，很高興在議長邀請下回家鄉服務鄉親。