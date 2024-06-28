后里多處農路年久失修 317萬元修復預計10月完工
台中市后里多處農路年久失修，路面不平，甚至邊坡崩落，立委蔡其昌與台中市議員施志昌一起爭取「農中后007支線及農中后006支線農路改善工程」，今天現場會勘，農業部農村發展及水土保持署台中分署表示，此次工程總經費為317萬，後天動工，預計10月完工，因二期稻作7月開始耕作，會依據農民的農作時間，調整施工項目順序。
施志昌表示，今天會勘的農路位於大甲溪的北岸，也稱溪底，整個溪底近千甲的農田面積幾乎都是國有地，此處所產稻米價值高，農路的串連與鋪設重要，尤其近來農機具越來越大台，農路的設計與鋪設對於農機具的出入重要。
施志昌說，許多農路從50幾年前的土路就開始鋪設與拓寬，發展至今，長年以來已多處破損，路面不平長出雜草，農路邊坡多處崩落與損壞，經農民反映，立委蔡其昌每年持續在溪底爭取農路改善，此次也爭取317萬改善，希望給農民更方便與平穩的農路。
立委蔡其昌外埔服務處特助洪文華表示，此處農田過去是農民一點一點自己開墾出來，農路過去也是農民慢慢開闢，在政府協助下才有今天的樣貌，蔡其昌對農民的需求很重視，此次經反映路面問題，就立即向農水署爭取經費改善。
多位農民說，農路坑洞，走起來危險，尤其下雨時，跌倒的風險提高，他們感謝立委蔡其昌與台中市議員施志昌的協助改善農路，也希望工程單位能配合農民二期稻作的期程施作，如稻田需要水淹，溝渠部分的工程希望能在引水灌溉後，避免影響耕作。
農水署表示，此次工程總經費為317萬，包含鋪面改善1840平方公尺、擋土牆兩處共165公尺、跨版兩座、溝渠、護欄、標線、防撞桿與告示牌等多項內容。
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