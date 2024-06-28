力行鋼便橋通車 仁愛鄉梅村居民不用再搭流籠過溪

南投縣仁愛鄉發祥村梅村部落便橋，10年前因為溪水暴漲沖毀。居民只能仰賴流籠過溪，不然就得繞遠路相當不便。南投縣政府去年撥款800萬元由公所興建力行鋼便橋昨天通車，居民終於告別搭流籠的日子，有一條可以安全回家的路。

南投縣長許淑華趕到發祥村，和居民慶祝力行鋼便橋通車典禮。便橋跨越湍急的瑞岩溪，採貨櫃工法施作，由3個貨櫃支撐，便橋全長30公尺、寬3公尺，雖然只能供小型車輛通行，在梅村部落居民眼中，卻是等待多年的康莊大道。

許淑華說，力行和發祥部落充滿原住民文化特色，也是高山農產重要產區，但早年偏鄉基礎建設不足，梅村部落原有便橋在風災豪雨摧殘下無法通行，十幾年來，梅村部落居民對外交通得仰賴921震災後搭建的流籠，不然就得繞遠路到力行部落，相當不便。

多年來縣府、公所屢向原民會、公共工程委員會爭取預算興建對外橋梁，但數千萬元經費投入偏鄉部落不具效益，一直被忽略。去年卡努颱風重創仁愛鄉，部落居民轉而希望興建便橋，縣府採納公所建議，以先求有再求好的原則，挹注800萬元經費，由鄉公所執行鋼便橋興建工程，讓梅村部落對外交通或農產運輸都更方便安全。

仁愛鄉長江子信、縣議員林庭秝感謝許淑華聽見鄉親心聲，一圓梅村部落多年期待，對梅村部落和力行村居民來說，隨著新橋的啟用，經濟和產業發展都能快速發展，也提升族人生活通行，消防救災農產運輸及醫療等的方便性，災害期間也可作為聯外替代道路，避免孤島效應。