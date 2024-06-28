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王惠美參訪德國科隆焚化廠 借鏡促彰化淨零轉型

中央社／ 彰化縣28日電

因應2050淨零排放目標，彰化縣長王惠美26日率縣府團隊出訪德國，盼借鏡科隆廢棄物處理技術，加速縣內廢棄物處理朝向淨零轉型邁進。

彰化縣政府今天發布新聞稿，縣長王惠美與環保局長江培根等人27日抵達德國，首站拜訪科隆焚化廠。

德國科隆焚化廠建設時間與彰化縣溪州焚化廠相近，且科隆人口與彰化縣差不多，目前科隆焚化廠配有先進設施，不僅提升能源轉換效率，並設有5階段空氣污染防制程序，讓污染排放值遠低於歐盟標準。

王惠美表示，科隆焚化廠在政府與民間企業合作下，營運得到民眾高度支持，此行與環保局參訪廢棄物處理經驗，期待能提升溪州焚化廠營運效率，減少對環境衝擊，讓彰化早日成為永續循環發展城市。

縣府指出，科隆焚化廠近年來進行整體效能提升、強化污染防制、提高能源轉換效率及溫室氣體減量等多項改進，這些經驗特別值得彰化縣學習。

縣府表示，王惠美也參觀廢樹木破碎場和堆肥場，堆肥場所產生的甲烷被純化用作生質能源，這項技術對彰化縣農業後端處理具有極高參考價值，針對枯葉、樹枝及自家庭院產生的花木殘餘物，未來即可用此種再生利用方式解決。

廢棄物 德國 永續 王惠美

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