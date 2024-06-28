八仙山首創微水力發電 國家森林遊樂區全台首座水力綠能

林業及自然保育署台中分署運用八仙山國家森林遊樂區境內十文溪水位落差，打造微水力發電站，今天辦啟用儀式，年發電量約5500度，所產生電力將供給竹構藝術公廁及生態池照明等公共設施，每年可減少超過2.7噸碳排量，成為全台國家森林遊樂區內首座水力綠能示範區。

林業保育署台中分署長張弘毅表示，八仙山國家森林遊樂區這座微水力發電設施，打造過程對環境的擾動降到最低，減少對周遭生態的衝擊，供電可配合水量及設施調配機制穩定供應，不受天候影響，除了節能、環保，更體現當代韌性永續綠能價值。

台中分署表示，日治時期大正10年(西元1921年)，水量豐沛的十文溪旁當時就設置發電所，供應八仙山3座遇送木材的伏地索道及製材工廠運轉及照明電力；時過百年，十文溪溪水依舊豐沛且常年不斷，是興建水力發電站的優選場址。為有效利用再生能源，採用小型、分散式、友善環境的微水力發電站。

發電機組設置容量為2.4kW，發電效益預估每年最大發電度數可達約5500度，且其發電過程零廢棄物、零碳排，依電力排碳係數計算，每年可減少約2.7噸碳排量，落實淨零碳排目標。

水力發電所產生電力，主要供給緊鄰十文溪畔、7月完工的竹構美學公廁浮竹軒，屋頂使用全竹構造，營造出明亮舒適的半戶外空間，四周牆體以夯土逐層堆疊成牆，形塑石頭與土地沉穩的意象，這是國內首座結合竹構及夯土牆的美學公廁，搭載水力發電的綠能，「綠電」與「竹構」共譜淨零碳排新樂章。