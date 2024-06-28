聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中沙鹿區新增「2處」路口科技執法 預計7月1日啟用
台中市目前在21處路口設置科技執法，經統計去年事故件數較前一年下降16.85%，顯示有助改善交通安全，今年再新增20處路口建置科技執法設備，預計今年7月1日正式執法，台中市沙鹿區有二處科技執法路口。
清水警分局轄區科技執法點分別在沙鹿區屏西路與向上路口、向上路與自立路口新增2處科技執法設備，這2處路口是根據交通事故統計數據，從前10大易肇事路口考量進行規劃，針對肇因對症下藥。
透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規進行取締，搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，勿心存僥倖違規心理，避免交通事故的發生，相關執法路口也在交通警察大隊網站上公布。
清水警分局長蔡慶星表示，設置科技執法設備輔助警方執法也是未來趨勢，且科技執法路口前均有警示標誌及告示牌面提醒駕駛人，此處執行科技執法動態偵測違規進行取締，設置目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低事故的發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言