台中沙鹿區新增「2處」路口科技執法 預計7月1日啟用

台中市目前在21處路口設置科技執法，經統計去年事故件數較前一年下降16.85%，顯示有助改善交通安全，今年再新增20處路口建置科技執法設備，預計今年7月1日正式執法，台中市沙鹿區有二處科技執法路口。

清水警分局轄區科技執法點分別在沙鹿區屏西路與向上路口、向上路與自立路口新增2處科技執法設備，這2處路口是根據交通事故統計數據，從前10大易肇事路口考量進行規劃，針對肇因對症下藥。

透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規進行取締，搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，勿心存僥倖違規心理，避免交通事故的發生，相關執法路口也在交通警察大隊網站上公布。