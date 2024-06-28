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台中沙鹿區新增「2處」路口科技執法 預計7月1日啟用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區新增「2處」路口科技執法，預計7月啟用。圖／警方提供
台中市沙鹿區新增「2處」路口科技執法，預計7月啟用。圖／警方提供

台中市目前在21處路口設置科技執法，經統計去年事故件數較前一年下降16.85%，顯示有助改善交通安全，今年再新增20處路口建置科技執法設備，預計今年7月1日正式執法，台中市沙鹿區有二處科技執法路口。

清水警分局轄區科技執法點分別在沙鹿區屏西路與向上路口、向上路與自立路口新增2處科技執法設備，這2處路口是根據交通事故統計數據，從前10大易肇事路口考量進行規劃，針對肇因對症下藥。

透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規進行取締，搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，勿心存僥倖違規心理，避免交通事故的發生，相關執法路口也在交通警察大隊網站上公布。

清水警分局長蔡慶星表示，設置科技執法設備輔助警方執法也是未來趨勢，且科技執法路口前均有警示標誌及告示牌面提醒駕駛人，此處執行科技執法動態偵測違規進行取締，設置目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低事故的發生。

台中市沙鹿區新增「2處」路口科技執法，預計7月啟用。圖／警方提供
台中市沙鹿區新增「2處」路口科技執法，預計7月啟用。圖／警方提供

交通事故 科技執法 罰單

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