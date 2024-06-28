彰縣4大超商6產業區 7月試辦垃圾隨袋徵收

彰化縣參考北市、新北等直轄市作法，7月1日起對4大超商477家商店及6個產業園區350家事單位，試辦垃圾隨袋徵收。環保局強調，雖是試辦，如未依規定分類或夾雜事業廢棄物，業者不配合將退運或開罰，家戶隨袋徵收部分將視試辦成效，再進行評估。

環保局長江培根說，為辦理垃圾隨袋徵收作業，環保局已製作33公升、75公升及120公升等3種容量的專用垃圾袋，分別是40、90及145元，提供4大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK）477家商店，及北斗、田中、福興、社頭、埤頭、芳苑6個產業園區350家事業單位，依各自需求訂購。

垃圾隨袋徵收試辦，由各鄉鎮市清潔隊協助沿線或定點清運4大超商及6個產業園區事業單位生活垃圾，一般垃圾以專用垃圾袋包紮妥當後，交清潔車處理；資源回收物及生熟廚餘無需使用專用垃圾袋，由資收車及廚餘回收桶處理。

雖試辦性質，環保局會不定期稽查，若業者未依規定落實分類或夾雜事業廢棄物，將退運或依廢棄物清理法處以1200元至6000元罰鍰。

彰化縣強化垃圾減量及資源回收，除試辦垃圾隨袋徵收，還擴大回收範圍，首創將家戶產生家居紡織品，如棉被、枕頭、床單納入回收項目，讓資源能進入循環體系轉廢為材、為能。

環保局表示，目前垃圾中最多的回收物品，包括薄片塑膠、舊衣、紙容器，7月1日起也列為重點稽查目標。進入垃圾焚化場清潔車抽檢，若一袋垃圾中含有超過12件可回收物或30%以上的生熟廚餘，將對整車垃圾進行退運處理，並對垃圾量較高的鄉鎮市提高檢查頻率。