環境部公告種肖楠會導致空汙 南投林農傻眼：這是啥米政府？

「連聲招呼攏沒，就說肖楠造成空氣汙染，這是啥米政府？」南投縣郭姓林農說，他種植十多公頃肖楠，每年賣出三萬多株樹苗，環境部卻說肖楠有問題不能種，讓配合政府造林的農民都傻眼，更痛心政府沒將農民生計放在眼裡，一旦樹苗滯銷，農民損失要向誰求償？

台灣肖楠是原生樹種，分布在中、北部中低海拔山區，南投縣中寮鄉有百年肖楠巨木群，是日治時代時所種植，除了是南投知名景點，許多農民更以巨木群肖楠為母種採集區，在南投山區植樹造林。

郭姓林農說，他種植肖楠20多年，以前「林務局」就告訴他，肖楠是台灣珍貴樹種，更因為環境適應性佳，被當成檜木的替代樹種，從山區到平地都可生長。尤其，中寮肖楠巨木群更為難得，他也以植樹造林為榮，甚至配合政府砍除山區檳榔樹，全部改種肖楠，他的肖楠林場就有十多公頃，每年賣出三萬多株肖楠苗。

他說，他每天和肖楠在一起，只覺得空氣清新，精神很好，從沒有因為肖楠產生不適。台灣空氣不好原因很清楚，就是汽機車、工廠、火力發電廠排放廢氣，政府不去查這些汙染源，卻將空氣汙染原因怪罪到這些樹木，「不知道這些官員是怎麼想的？難道他們不喜歡到森林呼吸新鮮空氣？還是認為工廠排放的空氣才乾淨？」