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環境部公告種肖楠會導致空汙 南投林農傻眼：這是啥米政府？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣中寮鄉砍除檳榔樹造林，農民辛苦培育肖楠樹苗推廣，卻被環境部公告會導致空汙，讓農民擔心生計受影響。圖／郭姓農民提供
南投縣中寮鄉砍除檳榔樹造林，農民辛苦培育肖楠樹苗推廣，卻被環境部公告會導致空汙，讓農民擔心生計受影響。圖／郭姓農民提供

「連聲招呼攏沒，就說肖楠造成空氣汙染，這是啥米政府？」南投縣郭姓林農說，他種植十多公頃肖楠，每年賣出三萬多株樹苗，環境部卻說肖楠有問題不能種，讓配合政府造林的農民都傻眼，更痛心政府沒將農民生計放在眼裡，一旦樹苗滯銷，農民損失要向誰求償？

台灣肖楠是原生樹種，分布在中、北部中低海拔山區，南投縣中寮鄉有百年肖楠巨木群，是日治時代時所種植，除了是南投知名景點，許多農民更以巨木群肖楠為母種採集區，在南投山區植樹造林。

郭姓林農說，他種植肖楠20多年，以前「林務局」就告訴他，肖楠是台灣珍貴樹種，更因為環境適應性佳，被當成檜木的替代樹種，從山區到平地都可生長。尤其，中寮肖楠巨木群更為難得，他也以植樹造林為榮，甚至配合政府砍除山區檳榔樹，全部改種肖楠，他的肖楠林場就有十多公頃，每年賣出三萬多株肖楠苗。

他說，他每天和肖楠在一起，只覺得空氣清新，精神很好，從沒有因為肖楠產生不適。台灣空氣不好原因很清楚，就是汽機車、工廠、火力發電廠排放廢氣，政府不去查這些汙染源，卻將空氣汙染原因怪罪到這些樹木，「不知道這些官員是怎麼想的？難道他們不喜歡到森林呼吸新鮮空氣？還是認為工廠排放的空氣才乾淨？」

他說，種樹投入的成本高，回收期很長，農民都是信賴政府政策才投入造林，沒想到環境部說肖楠會造成空氣汙染，事先沒和農業部討論就公布，農民都沒接到消息，對於環境部施政草率，他難以置信，更擔心萬一引起消費者恐慌，造成樹木、樹苗滯銷，這龐大的損失「我要去向誰討？」

南投縣中寮鄉砍除檳榔樹造林，農民辛苦培育肖楠樹苗推廣，卻被環境部公告會導致空汙，讓農民擔心生計受影響。圖／郭姓農民提供
南投縣中寮鄉砍除檳榔樹造林，農民辛苦培育肖楠樹苗推廣，卻被環境部公告會導致空汙，讓農民擔心生計受影響。圖／郭姓農民提供
南投縣中寮鄉砍除檳榔樹造林，農民辛苦培育肖楠樹苗推廣，卻被環境部公告會導致空汙，讓農民擔心生計受影響。圖／郭姓農民提供
南投縣中寮鄉砍除檳榔樹造林，農民辛苦培育肖楠樹苗推廣，卻被環境部公告會導致空汙，讓農民擔心生計受影響。圖／郭姓農民提供

南投縣 火力發電廠 環境部 空氣汙染 農民

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