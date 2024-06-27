歷經10年期待…南投梅村部落聯外鋼便橋終於通車 居民不再繞遠路

南投仁愛鄉梅村部落原有便橋因歷年風災毀損，車輛無法通行，居民進出須繞遠路，歷經10年期待，發祥村梅村部落往力行村的鋼便橋今天通車，大幅縮短兩地行車時間。

南投縣政府、仁愛鄉公所今天舉行「發祥村梅村部落往力行鋼便橋改善工程」通車典禮，縣長許淑華出席表示，縣府、鄉公所屢爭取中央經費未果，縣府採納鄉公所建議「先求有，再求好」，挹注經費由公所執行興建鋼便橋工程，經費新台幣800萬元，7個多月完工，鄉親不用再繞路，生活交通、農產運輸更方便安全。

仁愛鄉長江子信表示，發祥村梅村部落新建鋼便橋今年6月開放通行，全長30公尺、寬3公尺，這座新橋橫跨瑞岩溪，連接發祥村、力行村，大幅縮短兩地行車時間，多一條聯外道路，也避免部落災害期間成為「孤島」，對發祥村、力行村民來說是一條重要、安全交通線。

仁愛鄉公所表示，2014年受梅雨及颱風麥德姆等因素影響，瑞岩溪暴漲沖毀原本橋墩、橋面傾斜，兩地交通中斷須繞遠路，去年颱風卡努、颱風杜蘇芮降雨又沖毀涵管便道，縣府去年啟動鋼便橋工程、由仁愛鄉公所負責，採貨櫃工法以3個貨櫃支撐橋體。