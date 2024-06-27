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物調券發放長輩險中暑、爆排隊亂象…議員建議APP登記 中市府回應

中央社／ 台中27日電
台中市政府20日起發放物調券，民眾在豔陽下大排長龍。民進黨市議員周永鴻27日建議未來發放物調券改用「台中通」APP登記，避免排隊亂象。（周永鴻服務處提供）中央社
台中市政府20日起發放物調券，民眾在豔陽下大排長龍。民進黨市議員周永鴻27日建議未來發放物調券改用「台中通」APP登記，避免排隊亂象。（周永鴻服務處提供）中央社

中市府20日起發放物調券，烈日下也吸引民眾大排長龍，民進黨市議員周永鴻今天建議改用「台中通」APP登記；市府表示，透過紙本發送，較適合習慣實體貨幣年長者，不易產生數位落差問題。

台中市政府經濟發展局於20日到22日在全市107處公民有市場、攤販集中區、商圈、產業故事館會員店家發放35萬份物調券，民眾可用現金新台幣100元兌換面額200元物調券使用。

周永鴻表示，這次許多發放點都有民眾在豔陽下大排長龍的情形，長者曬到差點中暑，雖然規定限買1次，但民眾反映，看到多起把蓋在手上的註記章搓掉或洗掉重新排隊狀況；建議未來發放物調券結合「台中通」APP，讓民眾預先登記改善排隊亂象。

經發局表示，今年首波活動全市29區市場、夜市及商圈共同響應，熱潮更甚以往，成功帶動逾7000萬元商機。

對於結合「台中通」APP的建議，經發局指出，「物調券」透過紙本發送，讓政策效應擴及各年齡層，較不易產生數位落差問題，也適合習慣實體貨幣的年長者，延續平時消費習慣，讓攤商店家後續兌換現金更便利；至於周永鴻建議，將進一步研議。

經發局說明，「物調券」非免費提供，非採登記抽獎方式取得，而是讓民眾自由選擇喜歡場域，透過政府與民眾各負擔一半費用的模式，等同享5折優惠，形成民眾必然進場消費。

此外，針對天氣炎熱排隊等問題，經發局指出，未來發放時間將安排在每年3至4月、11至12月較涼爽時節，也會將早市發放時段提早至上午8時；去年第2波活動開始，「物調券」發放時間除平日外，也開放週六時段，讓平日較忙碌民眾也有機會參與。

台中市 周永鴻

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