彰化二林葡食生活節將登場 西斗社區酒莊小旅行開放報名

交通部觀光署參山國家風景區管理處今天在二林鎮西斗社區舉辦「西斗製造，葡食生活節」暖身宣傳活動，今年將串連西斗社區各酒莊，陸續展開「微醺小旅行」、「微醺聚所．星光晚宴」等系列活動，並發表紅酒冰淇淋、紅酒甜點、調酒等在地特色產品，即日起開放報名小旅行。

行政院中部辦公室副執行長吳音寧、參山國家風景區管理處處長曹忠猷與行政院農村發展及水土保持署南投分署、二林鎮公所、農會、酒莊、青農等代表今天一起為葡食生活節活動宣傳，大家還現場參與釀酒，並發表各式以在地農產葡萄、火龍果製作的創意甜點和調酒等。

吳音寧說，國外進口葡萄酒在市面上很普遍，但二林產地的葡萄酒有不輸國外的特色與風味，應該要給在地農產品機會，在西斗社區不只可以品嚐葡萄酒，還可以親手摘葡萄、參與葡萄酒釀造過程，這就是「吃在地、吃當季」的現地魅力，而今天剛好是她的生日，生日就是要和好朋友們一起吃喝品酒，希望大家能在西斗相遇。

曹忠猷表說，二林西斗農村產業發展促進協會是參山處輔導中彰觀光圈業者之一，今年再度以觀光圈資源協助協會推廣在地特色旅遊體驗，誠如觀光署周永暉署長說的「越在地，越國際」，只要努力「用心在地」，就能「榮耀台灣」，從產地到餐桌的體驗非常難得，期盼將二林觀光特色介紹給更多人認識二林，讓旅客一來再來，感受農村酒莊的觀光魅力。

西斗社區發展協會理事長陳蜂說，二林鎮是國內釀酒葡萄主要產區，西斗社區更是全台酒莊最密集的聚落，可謂「台灣酒鄉」，歡迎大家來現地摘葡萄、釀酒、星光下品嚐葡萄美酒夜光杯，西斗社區包含戀戀酒莊、秉森酒莊、清驛泉酒莊、益長酒莊、鵬群頂酒莊、佳和果園、鹿世界、金玉湖酒莊也都加入響應。

葡食生活節將在7月14日、7月20日推出兩梯次「微醺小旅行」，旅客可體驗葡萄果園網美打卡、DIY釀酒、品酒、在地友善食材風土料理；9月14日將在氣氛浪漫的火龍果園旁結合市集、說菜、品酒、音樂演出，進行「微醺聚所 星光饗宴」餐酒會晚宴。

此次也串連地方青年品牌以在地葡萄、火龍果等農產開發出特色產品，包括「土丿匕木十豆寸」咖啡店的特色調酒、「幸福販賣所」將推出紅酒冰淇淋、「慕林Moolin」烘焙坊製作紅酒甜點、「原味覺醒」設計地方風土餐點等，民眾可到西斗社區品酒外，還可以到彰化青年品牌店家嚐鮮。

2024西斗製造-葡食生活節-「微醺小旅行」、「微醺聚所 星光饗宴」報名連結：https://linkby.tw/ohmudmud

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