消弭土地界址糾紛 彰化縣鑑界查詢服務系統7月1日上線

為消弭土地界址糾紛，「彰化縣鑑界成果查詢服務系統」7月1日起上線，縣府地政處表示，土地鑑界後，除了現場釘立界標以外，也會現場拍照界標址留存於地政系統內，未來若地主需要查詢當初鑑界界標位置時，可以向各地政所申請照片佐證，不用擔心界標遺失，造成權益受損。

縣府地政處指出，土地界址糾紛問題長期困擾著民眾，彰化縣和美地政事務所全國首創「鑑界一把照，界址跑不掉」服務，即鑑界界標拍照建檔並供民眾申請為基礎，要求全縣各地政事務所進行鑑界界標拍照建檔，自2022年1月起至今，全縣已完成鑑界界標拍照建檔約13萬張，已具備基本資料量可提供。

地政處長蔡和昌說，由和美地政所建立的基礎，地政處建構「彰化縣鑑界成果查詢服務系統」，讓民眾免費線上申辦已建檔的鑑界界標照片閱覽及下載，藉由照片輔助民眾了解鑑界成果，不但可以消弭民眾疑慮減少土地界址糾紛，有助於提升地政機關鑑界成果的品質與公信力，歡迎民眾多加利用。

蔡和昌表示，鑑界界標拍照存證有兩個用意，一是地政測量人員對於測量結果的負責，二是為了使相關地主放心，免除擔心鑑界界標位置的正確性與明確性而互相猜忌，地政機關建立此機制後，三方都有保護，對內地政機關測量員執行公務有其行政責任，對外地主們對於鑑界結果都有相關照片佐證，由公部門提供的圖資具有公信力，民眾可以透過網路或地政所臨櫃申辦鑑界結果現場照片。