中市熱傷害就醫人次增多 衛生局籲補充水分3招預防

近日天氣高溫炎熱，台中市衛生局今天表示，熱傷害就醫人次到23日為止達48人次，較5月份的21人次增加逾2倍，提供3招預防包括保持涼爽、補充水分、留意氣象資料。

中央氣象署27日天氣預報，台中市未來1週氣溫高達攝氏34度至35度。台中市衛生局根據衛生福利部疾病管制署熱急症就醫資料表示，截至6月23日，台中熱傷害就診人次達48人次，較5月的21人次增加逾2倍。

衛生局長曾梓展提醒，任何人都有可能發生熱傷害，尤其嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者等高危險群。

為預防熱傷害，曾梓展認為，民眾應避免處於容易發生熱傷害的環境，包括高溫悶熱的戶外、空氣不流通的室內及密閉的車內；也可掌握3招預防熱傷害及5步驟熱傷害急救，學習自我防護，遠離熱傷害威脅。

針對預防熱傷害3招，衛生局說明，包括保持涼爽、補充水分、留意氣象資料等，穿著以淺色與透氣材質的衣服為主，適時適量補充水分，避免瞬間大量補充水分或冰水，且不以含糖飲料取代。外出時留意氣象資訊，儘量避免在上午10時到下午2時外出。

如果發生熱傷害，可採取5步驟急救，衛生局指出，首要迅速離開高溫環境到蔭涼通風處，接著鬆脫衣物平躺或足部稍微抬高，若出現嘔吐現象，最好側躺保持呼吸暢通避免呼吸道阻塞，還有泡水或灑水散熱，補充涼水，最後趕快送醫。

曾梓展呼籲，市民應穿著涼爽透氣衣物，待在通風處，適度休息，定時定量補充水分，即時注意身體狀況，才能輕鬆度過炎炎夏日。