台中「藍色公路」路燈毀壞 市府全面更換重現絕美夜景

台中市大肚華南路因夜晚沿途藍色路燈串連，如藍色珍珠項鍊般，素有「藍色公路」之美稱，吸引攝影師慕名造訪取景，但民眾反映沿線有7成路燈損壞，不少人見到此景失望而歸。台中市建設局近日完成華南路燈改善，恢復「藍色公路」原有美景，並將遊園路一、二段道路106盞既有傳統鈉光燈，全面更換為LED節能燈具，點亮整個大肚山頭。

台中市知名景點大肚華南路有「藍色公路」美稱，入夜後藍色街燈亮起，整條蜿蜒山路散發藍色的光芒，絕美景色，成為年輕人打卡景點，但近期有人反映藍色公路有7成路燈損壞，美景不再。

建設局長陳大田表示，華南路的藍色柱頂燈已修復改善，民眾可在夜間欣賞藍色公路美麗的燈光景緻；未來將銜接「華南路以東銜接特三號道路工程」，將華南路延伸至向上路，屆時全線路燈可延續既有華南路藍色公路燈光設計，創造絕美公路夜景。

陳大田說，今年除例行性路燈維護外，建設局投入6000萬元，針對車流量大、人潮眾多路段，將傳統燈具汰換為LED燈，並改善路口照明。近日優化大肚區遊園路一、二段路燈，將106盞原色溫2100k黃色鈉光燈，更換為色溫5000k白色LED燈具，除節電外，也改善黃色鈉光燈具視覺昏暗的問題。

建設局指出，LED更換作業將逐步推廣至全市人、車流量較大的區域及重要道路，盼除了增加用路人的安全性與舒適度外，也能有效減少交通事故發生。