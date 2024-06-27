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台中清水重劃區人口增加快 兩段路將施工改善人行空間

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中清水重劃區人口快速增加，立委蔡其昌爭取改善道路及人行環境，今天聽取施工簡報。圖／立委蔡其昌服務處提供
台中清水重劃區人口快速增加，立委蔡其昌爭取改善道路及人行環境，今天聽取施工簡報。圖／立委蔡其昌服務處提供

台中市清水梧棲市鎮重劃區人口快速增加，清水區民族路三段及四維路二段人行空間將施做改善工程，提升道路及行人環境安全，工程經費2500萬元由中央、地方各分攤50%，未來將擴大並改善人行道、增設無障礙設施及行人庇護島、路口行人安全設施改善、減少路側障礙物、提升非號誌化路口安全、改善道路平整度，預計工期為310個日曆天。

立委蔡其昌今邀內政部國土管理署科長黃永興、台中市議員王立任、中市議員楊典忠、台中市政府建設局、清水區公所課長王友源、清水區槺榔里長洪水家、重劃區內多個社區管委會及住戶等共同會勘。

蔡其昌表示，清水區民族路改善工程從2020年開始爭取第一期，成功爭取前三期分期分段施作完成，新施作的改善工程因為納入行人友善及標線標誌重整與路面重鋪整平，也獲得道路周邊居民好評，讓大家擁有更完善、安全的道路環境。

蔡其昌說，這次再度會勘爭取第四期的路面及人行空間改善計畫，總經費達2500萬元，希望讓民族路全段串連變成清水區最美的一條路外，也因為第四期範圍位於清水新興重劃區內社區新大樓林立，吸引許多年輕爸媽及長輩們入住，道路及友善人行空間改善至關重要，未來完工後希望讓爸媽們不論是推推車，或是長者們行走都能更安全、更便利，也增加社區的休憩運動空間，提升生活品質。

清水區公所公建課課長王友源說明，這次計畫工程將改善民族路三段及四維路二段路面及人行空間，增加友善人行空間，加強路口行人保護，提升樹木綠覆率並增設避車彎、增加停車格等，總經費為2500萬元整，預計工期為310日曆天，希望帶給在地居民更安全舒適的交通環境。

人行道 清水區 蔡其昌 行人

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